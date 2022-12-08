“حاجز حديدي” بمدخل مستوصف صحي بطنجة يعرقل ولوج المرتفقين

هبة بريس - مكتب طنجة

تفاجأ مواطنون بمدينة طنجة ، من وجود حاجز حديدي بمدخل أحد المستوصفات الصحية ، يمنعهم من ولوج هذا المرفق العمومي بداعي عدم التزامهم بالجدولة الزمنية للمركز الصحي .

ونشر أحد المواطنين فيديو يوثق لوجود حاجز حديدي بمدخل المركز الصحي “ظهر القنفود” بطنجة عبارة عن طاولة تمريض ، لافتا الى أنه لجأ للمركز الصحي في وقت مبكر ليتفاجأ بوجود الحاجز ، حيث طلب منه العاملون بالمستوصف العودة في وقت لاحق .

وطالب المواطن من المسؤولين الحضور للمستوصف في ثياب مرتفقين من أجل الوقوف عن كثب على هذا الوضع الذي يزيد من تعميق معاناة المواطنين .

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