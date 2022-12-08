بايتاس: وتيرة تنزيل برنامج “فرصة” جيدة وسيتم صرف القروض قبل متم دجنبر

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الهدف من برنامج فرصة هو 10 آلاف من حاملي المشاريع، مشيرا الى أنه تمت الموافقة على 11 الف ملف، وتمت دراسة 40 الف مشروع، كما تم اختيار اكثر من 20 الف ملف عقب مرحلة الانتقاء.

وأضاف الوزير في معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن 15 ألف مستفيد قاموا باتمام دورات التعلم عن بعد، مشيرا إلى أن التمويلات الموجودة اليوم عند 7 مؤسسات ائتمانية وطنية، يتجاوز ما يمكن أن نحتاجه في تمويل 10 آلاف ملف.

وشدد بايتاس، على أن وتيرة التنزيل جيدة في أغلب الجهات من حيت توقيع العقود ومنح القروض، والجهات المعنية تتبع الوضع عن كتب، مضيفا أنه سيتم تمويل المشاريع وصرف القروض قبيل متم شهر دجنبر.

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