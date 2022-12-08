الحكومة ل”المغاربة”: “مكتسبات راميد ستبقى كاملة.. وفتحنا إمكانية العلاج بالقطاع الخاص”

2022-12-08 / 15:48
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هبة بريس - الرباط

طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المغاربة المسجلين سابقا بنظام “راميد”، والذين تنقلهم الى نظام التغطية الصحية الاجبارية.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “كنسمعو كلام يفيد بأن مكتسبات الرميد مغاديش تبقى.. وهادشي خطأ، لأن جميع المكتسبات اللي كانو كيتمتعو بها أصحاب الراميد ستبقى كاملة”.

وأضاف بايتاس قائلا “الحكومة فتحات غي مجال جديد ديال إمكانية الذهاب للقطاع الخاص، خاصة في بعض العمليات الجراحية والتحاليل”، مشددا على أن الدولة ستتحول رسوم تسجيلهم في هذا النظام.

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