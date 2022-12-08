الحكومة: الوضعية المالية تحسنت ونسبة العجز ستصل إلى 5.3%

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوضعية المالية عرفت تحسنا، ونسبة العجز لسنة 2022 ستصل ل5.3 %، لافتا أن الهدف هو التحكم في نسبة العجز للسنوات المقبلة وتخفيضها.

وذكر الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه بالنسبة للواردات من العملة الوطنية، فتحسن القطاع السياحي انعكس ايجابيا، بالاضافة إلى مساهمات مغاربة العالم التي عرفت ارتفاعا مهما.

وأضاف الوزير، أن الاصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال هذه السنة والدعم المعقلن لبعض القطاعات، مكن من تحكم جيد للمالية العمومية وسيمكن من الاستفادة من الخط الائتماني في تفعيل ورش الدولة الاجتماعية.

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