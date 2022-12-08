مجلس الحكومة

هل سيسافر وزراء الحكومة إلى قطر لمساندة “الأسود”? بايتاس يجيب

2022-12-08 / 15:10
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة لم تطلب من أعضائها ووزارئها السفر إلى قطر ومساندة المنتخب الوطني في ربع نهائي كأس العالم

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن السيد وزير التربية الوطنية الرياضة تنقل وحضر في المباراة الأخيرة ودعم للفريق الوطني.

وشدد بايتاس بالقول “الوزراء أيضا مواطنين ومغاربة وباغين يعيشو دوك الأجواء، لكن الحكومة لم تطلب تنقلهم لقطر. “

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‫6 تعليقات

  2. ادا أرادوا الذهاب الى قطر يجب أن يكونوا في فترة إجازة ويجب الذهاب على حسابهم الشخصي

  3. ليس مطلوبا منهم السفر واضاعة المال وتبذيره….المواطن المغربي الذي قهره الغلاء يطالبهم بالاجابة والتحرك بسرعة حيث وصلت الازمة مداها….نريد منهم ان يعطونا نموذجا كنموذج لقجع والركراكي…. اما المنتخب الوطني فوراءه مات ملايين إفريقيا والعرب و40 مليون مغربي….قد يكون وجودهم سلبيا عكسيا ويواجهون بصفير الجمهور.

  5. شعب ينتظر من الحكومة ان تكون قدوة في الوطنية كالفريق الوطني
    واذا بها تفكر في السفر وكانهم سيدخلون الملعب كفريق

  6. من الأفضل يبقاو دافيين وسط مكاتبهم يتفرجوا تجنبا للنحس الذي يرافقهم مستحيل مول النية يتلقا مع قليل النية

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