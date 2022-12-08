هل سيسافر وزراء الحكومة إلى قطر لمساندة “الأسود”? بايتاس يجيب

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة لم تطلب من أعضائها ووزارئها السفر إلى قطر ومساندة المنتخب الوطني في ربع نهائي كأس العالم

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن السيد وزير التربية الوطنية الرياضة تنقل وحضر في المباراة الأخيرة ودعم للفريق الوطني.

وشدد بايتاس بالقول “الوزراء أيضا مواطنين ومغاربة وباغين يعيشو دوك الأجواء، لكن الحكومة لم تطلب تنقلهم لقطر. “

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