مجلس الحكومة يفصح عن تعيينات المناصب العليا بعدد من الوزارات

2022-12-08 / 16:53
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هبة بريس ـ الرباط

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين سمير بلفقيه، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط؛ و الطاهر القور، مديرا للموارد البشرية.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين عبد الكبير العلواوي، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي؛ و صلاح الدين الدهبي، مديرا لوكالة الحوض المائي لأم الربيع؛و مولاي احمد سليماني، مديرا لوكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس.

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين لطيفة الحرار، مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين نوال العيساوي، كاتبة عامة؛ و سلمى العلوي، مديرة لمناخ الأعمال.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين محمد حنزاز، مديرا للوكالة الحضرية لمراكش.

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