رصد دعم مالي إضافي لمكتب تنمية التعاون لتعويض التقلص المحتمل

2022-12-08 / 17:31

هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.728 بنسخ المرسوم رقم 2.97.352 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى ” الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون”.

ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ لمجلس الحكومة، إلى حذف الرسم على التنمية التعاونية المفروض لفائدة مكتب تنمية التعاون.

وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة مكتب تنمية التعاون عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب ينفتح على معادن إفريقيا و يوافق على تنمية الموارد المعدنية

المغرب ينفتح على معادن إفريقيا و يوافق على تنمية…

2022-12-08 / 17:47
Photo of مجلس الحكومة يحذف ضريبة مساهمة مؤسسات تعليم سياقة المركبات

مجلس الحكومة يحذف ضريبة مساهمة مؤسسات تعليم سياقة المركبات

2022-12-08 / 16:47
Photo of تعبئة غير مسبوقة ونجاح استثنائي للنسخة الثانية للمنتدى الدولي للمناطق الصناعية

تعبئة غير مسبوقة ونجاح استثنائي للنسخة الثانية للمنتدى الدولي…

2022-12-08 / 16:33
Photo of الحكومة: الوضعية المالية تحسنت ونسبة العجز ستصل إلى 5.3%

الحكومة: الوضعية المالية تحسنت ونسبة العجز ستصل إلى 5.3%

2022-12-08 / 15:33
Photo of الحكومة تعيد النظر في ضريبة الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع

الحكومة تعيد النظر في ضريبة الزرابي المطبوعة لفائدة دار…

2022-12-08 / 14:41
Photo of البنك الإفريقي للتنمية يشيد بمساهمة المغرب ب 5 ملايين دولار

البنك الإفريقي للتنمية يشيد بمساهمة المغرب ب 5 ملايين…

2022-12-07 / 17:55
Photo of موقع عبري: شركة إسرائيلية تتولى التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب

موقع عبري: شركة إسرائيلية تتولى التنقيب عن الغاز الطبيعي…

2022-12-06 / 17:05
Photo of خبير ..” الاوسيبي يطمح إلى بلوغ السيادة في مجال المدخلات”

خبير ..” الاوسيبي يطمح إلى بلوغ السيادة في مجال…

2022-12-05 / 21:27
Photo of مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2023

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2023

2022-12-05 / 20:23
Photo of ميزانية 2023 .. تفاصيل قبول 60 تعديلا بمجلس المستشارين

ميزانية 2023 .. تفاصيل قبول 60 تعديلا بمجلس المستشارين

2022-12-05 / 19:21
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق