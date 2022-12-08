رصد دعم مالي إضافي لمكتب تنمية التعاون لتعويض التقلص المحتمل

هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.728 بنسخ المرسوم رقم 2.97.352 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى ” الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون”.

ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ لمجلس الحكومة، إلى حذف الرسم على التنمية التعاونية المفروض لفائدة مكتب تنمية التعاون.

وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة مكتب تنمية التعاون عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

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