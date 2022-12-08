تعيين لطيفة أحرار مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي

نجلاء مزيان

اختتم مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الصدد، تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين الفنانة لطيفة الحرار، مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

و تعد لطيفة أحرار من الفنانات اللواتي بصمن في الساحة الفنية بأعمال عديدة و متنوعة، كما أنها ولجت مؤخرا مجال الإخراج التلفزيوني عبر “إيمكوسا”، بعد إخراجها لمجموعة من المسرحيات والأفلام الوثائقية.

وشاركت أحرار في عدد من الأفلام والسيتكومات، كما استطاعت خلال مسيرتها الغنية بالعطاءات نيل العديد من الجوائز من المهرجانات الوطنية والدولية.

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