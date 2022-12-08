تعيين لطيفة أحرار مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي
نجلاء مزيان
اختتم مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي هذا الصدد، تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين الفنانة لطيفة الحرار، مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
و تعد لطيفة أحرار من الفنانات اللواتي بصمن في الساحة الفنية بأعمال عديدة و متنوعة، كما أنها ولجت مؤخرا مجال الإخراج التلفزيوني عبر “إيمكوسا”، بعد إخراجها لمجموعة من المسرحيات والأفلام الوثائقية.
وشاركت أحرار في عدد من الأفلام والسيتكومات، كما استطاعت خلال مسيرتها الغنية بالعطاءات نيل العديد من الجوائز من المهرجانات الوطنية والدولية.
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6 تعليقات
هنيئا للفنانة و المسرحية و المبدعة المثقفة لطيفة أحرار و كل التوفيق و النجاح و التألق نتمناه لمسيرتها الفنية و التدبيرية على رأس هذه المؤسسة التكوينية التي أعطت الكثير من الأسماء اللامعة في مجالات المسرح و السينما و التنشيط الثقافي بصفة عامة.
إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة… حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
اكملات.ساسحب ابنتي من المسرح بصفة نهائية وبدون تردد
Elle est nulle
انها الزبونية العرقية …لا تستحق وليست في المكان المناسب !انه التوظيف على شاكلة المقاهي والمخابز …
قال النبي صلى الله عليه وسلم:قالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ إلى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَن أَجَابَهُمْ إلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقالَ: هُمْ مِن جِلْدَتِنَا، ويَتَكَلَّمُونَ بأَلْسِنَتِنَا، قُلتُ: فَما تَأْمُرُنِي إنْ أَدْرَكَنِي ذلكَ؟ قالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وإمَامَهُمْ، قُلتُ: فإنْ لَمْ يَكُنْ لهمْ جَمَاعَةٌ ولَا إمَامٌ؟ قالَ: فَاعْتَزِلْ تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، ولو أَنْ تَعَضَّ بأَصْلِ شَجَرَةٍ، حتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وأَنْتَ علَى ذلكَ. »