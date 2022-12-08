الميراوي: “نروم بناء رأس مال بشري مرن ومتمكن و قادر على كسب التحديات”

2022-12-08 / 14:22
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هبة بريس ـ الرباط 

تتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حول “المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأبرز العرض أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يروم بناء رأس مال بشري مرن ومُمَكَّنٍ تمكينا تاما، وقادر على مواكبة زخم التنمية في بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.

و استلهاما لنموذج الجامعة الدولي، وتركيزا على التمكين والتعلم مدى الحياة، يضع المخططُ الرقمنةَ في صلب العملية، ويركزا بشكل خاص على تطوير مهارات الشباب اللازمة لتعزيز قابلية تشغيلهم وتعزيز قدرتهم على التأقلم مع التحولات التي تشهدها سوق الشغل.

و من ثم فإن الميثاق يكرس للبحث العلمي وللابتكار منزلة أثيرة، وذلك من خلال تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه والمشرفين، وهيكلة البحث العلمي في معاهد وطنية للأبحاث الموضوعاتية تنسجم انسجاما وثيقا مع الأولويات الوطنية.

فضلا عن ذلك، يدعو المخطط إلى شراكة متجددة بين كل من الدولة والجامعة والجهة، ويكرس انفتاحه على بيئته الدولية عبر زخم برامج تستهدف حركية الكفاءات العلمية المغربية في الخارج وتعبئتها.

ومن خلال تجديد الإطار القانوني والتنظيمي، يسعى المخطط إلى وضع أسس استقلالية فعالة للجامعة، يكون محورها النجاعة والأداء وثقافة النتائج.

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‫2 تعليقات

  1. ماذا ستبنون.قهرتمونا بالشعارات.البناء هو ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تخافون منها وتتهربون منها.ليبقى الفساد .ماذا فغلت. وانت مدة في تلك الوزارة.

  2. ليتحقق بناء الرأسمال البشري لن يتحقق الا بالتخلص من الفاسدين والنافذين والمستفيدين من الريع
    كيف ستحقق البناء والحكومة يسيرها محتكر للمحروقات يوظف الحكومة لخدمة مصالحه
    صدق ابن خلدون عندما قال : اذا حكم التاجر فسد الحكم وفسدت التجارة

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