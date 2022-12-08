أخنوش: المنتخب الوطني أظهر للعالم قوة الوحدة واللحمة التي تجمع المغاربة
هبة بريس - الرباط
نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في بداية أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي بتأهله لدور ربع نهائي كأس العالم 2022، ليكون بذلك أول فريق عربي ورابع فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة.
وعبر أخنوش، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، عن متمنياته أن تتوالى انتصارات المنتخب الوطني الذي رفع علم بلادنا عاليا وأظهر للعالم بأسره مدى قوة الوحدة واللحمة التي تجمع المغاربة، مجندين خلف جلالة الملك.
وحيى السيد رئيس الحكومة بحرارة الجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه، وجدد الشكر باسم كل أعضاء الحكومة للطاقم التقني ولمسيري وأطر الجامعة الذين واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مسار رائع شرف المغاربة قاطبة.
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15 تعليقات
سي أخنوش وانت ماذا فعلت للمغرب و المغاربة من رخاء ؟
منتخب المغرب وحد الحمد الله جل الدول العربية والإسلامية وادخل البهجة في نفوسها .
امال المغاربة متعلقة بفوز المنتخب الوطني المغربي على البرتغال..
كل الدعم لمنتخبنا الوطني المغربي يوم السبت..
نتمنى من كل المواطنين المتواجدين في قطر ان يكثفوا الحضور ومساندة المنتخب الوطني المغربي..
على الدولة المساهمة في مساندة المنتخب الوطني المغربي يوم السبت ضد البرتغال..
نتمنى حظا سعيدا لاسود الاطلس..
شرف العرب والمغاربة جميعا..
جريدة عميلة …..
باعت ذمتها لخنتوش
السوال المهم …كم دفع أخنتوش لكتابتي حدة المقال الفاضح المفضوح
بالتوفيق والدعم والمساندة للمنتخب الوطني عليه اخذ الحيطة والحذر والاعتماد على الدفاع ..
كلنا اسود الاطلس حفظكم الله جميعا..
السلام عليكم
أنت كذلك أظهرت الوحدة عند نقصان ١ درهم في ثمن المحروقات وخاصة عند تناقص ثمن العالي للبرميل.
حسبي الله ونعم الوكيل.
اتفق معك.لماذا احزابنا لا تتحلى بهذه الصفات التي وصفت بها المنتخب.بل خذوا العبرة من دولة قطر كيف بنيت كلةالاجانب انببهروا مما شاهدوه.النقاء في كل شارع احسن من بعض الدولة الغربية.
المنتخب اظهر اللحمة والوطنية
وانتم اظهرتم الفساد و الاغتناء على حساب مآسي السعب ومشاكله
اخنوش يكتشف مدى لحمة المغاربة التي من المحتمل ان تطيح به في الانتخابات المقبلة ,او حتى قبلها ان شاء الله