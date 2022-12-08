الأسبوع المقبل.. وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب

2022-12-08 / 13:39
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هبة بريس

من المرتقب أن تزور وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الرباط يومي 15 و16 ديسمبرالحالي لمناقشة مسألة التأشيرات الشائكة، وإعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب المقررة في يناير.

وأوضحت متحدثة باسم الوزارة الفرنسية، اليوم الخميس أن “الوزيرة ستصل مساء يوم 15 وستعقد اجتماعا في اليوم التالي مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة”.

وأضافت “سيناقشان كافة مواضيع العلاقات الثنائية” وذكرت بشكل خاص ملف التأشيرات، مشيرة إلى تنظيم مؤتمر صحافي إثر اللقاء الثنائي.

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‫2 تعليقات

  1. الشرط الاول هو الاعتراف بمغربية صحرائنا ولا مجال للتردد واللعب على الحبلين وان لم يكن كذلك فوزيرة خارجية ماما فرنسا غير مرحب بها

  2. اعود بالله من هذه الزيارة.يضحكون على الجزائريين وعلينا ايضا.فرنسا الحرباء.والخبيثة.التي لا تعرف الا مصالحها.باستفزاز الشعوب الافريقية الضعيفة.

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