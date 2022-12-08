مشكل التذاكر و السوق السوداء يعودان للواجهة قبل لقاء الأسود و البرتغال

2022-12-08 / 13:21
0

هبة بريس ـ رياضة 

بعد أن عاش الجمهور المغربي المتواجد بقطر ضغطا كبيرا قبل لقاء الأسود و إسبانيا في ثمن نهائي المونديال بسبب أزمة التذاكر و السوق السوداء، يبدو أن نفس المشكل سيعود للواجهة قبل لقاء المغرب و البرتغال.

و يبذل الجمهور المغربي قصارى جهده للعثور على تذاكر مباراة ربع النهائي التي بيعت تقريبا قبل انطلاقة المونديال حتى قبل معرفة هوية المنتخبات المؤهلة، و هو ما جعل السوق السوداء تنشط بشكل كبير.

و تدخلت جامعة الكرة في المباراة السابقة لتأمين 5000 تذكرة للجمهور المغربي، و ينتظر المشجعون تدخلا مماثلا في مباراة البرتغال خاصة في ظل الدور الجماهيري الكبير و الحماس الذي بثه الجمهور المغربي في نفوس اللاعبين.

هذا و نشطت السوق السوداء بشكل كبير في الآونة الأخيرة حيث وصلت أسعار بعض التذاكر لحوالي 1000 دولار و أكثر، و هو الأمر الذي لم يحد من عزيمة و إصرار الجمهور المغربي لمساندة منتخب بلاده من قلب الملعب.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. إقالة مدرب المنتخب الإسباني بعد الخسارة أمام المغرب

رسميا.. إقالة مدرب المنتخب الإسباني بعد الخسارة أمام المغرب

2022-12-08 / 12:57
Photo of خاليلوزيتش: “إنه عار.. بدل أن أكون في قطر، أنا الآن تحت المطر”

خاليلوزيتش: “إنه عار.. بدل أن أكون في قطر، أنا…

2022-12-08 / 12:08
Photo of صحف أمريكا الجنوبية: المغرب يضرب بقوة في مونديال قطر

صحف أمريكا الجنوبية: المغرب يضرب بقوة في مونديال قطر

2022-12-08 / 12:02
Photo of كتيبة فوزي لقجع ومن معه تواصل كتابة التاريخ

كتيبة فوزي لقجع ومن معه تواصل كتابة التاريخ

2022-12-08 / 11:51
Photo of الجماهير المغربية تتحدى ظروف العمل و التغيبات لتمديد مقامها بقطر مع الأسود

الجماهير المغربية تتحدى ظروف العمل و التغيبات لتمديد مقامها…

2022-12-08 / 11:35
Photo of قبيل لقاء المغرب.. تصاعد الخلاف بين رونالدو ومدرب البرتغال

قبيل لقاء المغرب.. تصاعد الخلاف بين رونالدو ومدرب البرتغال

2022-12-08 / 11:04
Photo of صحيفة بريطانية: إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع سفيان أمرابط

صحيفة بريطانية: إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع سفيان أمرابط

2022-12-08 / 10:35
Photo of لاعب المنتخب الإسباني: “نشعر بالإحباط”

لاعب المنتخب الإسباني: “نشعر بالإحباط”

2022-12-08 / 10:13
Photo of الإعلام الإيطالي يخصص حيزا هاما للتأهل التاريخي للمنتخب المغربي

الإعلام الإيطالي يخصص حيزا هاما للتأهل التاريخي للمنتخب المغربي

2022-12-07 / 22:25
Photo of بينهم لاعب عربي.. تعرف إلى أسرع لاعبي مونديال قطر 2022

بينهم لاعب عربي.. تعرف إلى أسرع لاعبي مونديال قطر…

2022-12-07 / 20:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق