مشكل التذاكر و السوق السوداء يعودان للواجهة قبل لقاء الأسود و البرتغال

هبة بريس ـ رياضة

بعد أن عاش الجمهور المغربي المتواجد بقطر ضغطا كبيرا قبل لقاء الأسود و إسبانيا في ثمن نهائي المونديال بسبب أزمة التذاكر و السوق السوداء، يبدو أن نفس المشكل سيعود للواجهة قبل لقاء المغرب و البرتغال.

و يبذل الجمهور المغربي قصارى جهده للعثور على تذاكر مباراة ربع النهائي التي بيعت تقريبا قبل انطلاقة المونديال حتى قبل معرفة هوية المنتخبات المؤهلة، و هو ما جعل السوق السوداء تنشط بشكل كبير.

و تدخلت جامعة الكرة في المباراة السابقة لتأمين 5000 تذكرة للجمهور المغربي، و ينتظر المشجعون تدخلا مماثلا في مباراة البرتغال خاصة في ظل الدور الجماهيري الكبير و الحماس الذي بثه الجمهور المغربي في نفوس اللاعبين.

هذا و نشطت السوق السوداء بشكل كبير في الآونة الأخيرة حيث وصلت أسعار بعض التذاكر لحوالي 1000 دولار و أكثر، و هو الأمر الذي لم يحد من عزيمة و إصرار الجمهور المغربي لمساندة منتخب بلاده من قلب الملعب.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1