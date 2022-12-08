صحف أمريكا الجنوبية: المغرب يضرب بقوة في مونديال قطر

هبة بريس

سلطت صحف أمريكا الجنوبية الضوء على الإنجاز التاريخي وغير المسبوق لأسود الأطلس الذين “ضربوا بقوة” في مونديال قطر بعد الفوز على اسبانيا وحجز تذكرة المرور إلى دور الربع.

ففي الأرجنتين، صحيفة “أولي” الرياضية نوهت بالإنجاز التاريخي الذي دونه المغرب في المحفل المونديالي، الذي يقام لأول مرة على أرض عربية، عقب الفوز على إسبانيا في دور الثمن، مبدية إعجابها ببراعة الحارس ياسين بونو الذي نجح في صد ثلاث ركلات الترجيح.

وفي الشيلي، كتبت يومية لاتيرسيرا أن المغرب يبصم على إنجاز عالمي ويقصي اسبانيا ويدون صفحات التاريخ في قطر ويضمن التأهل لأول مرة إلى ربع النهاية.

وبدورها، قالت يومية لاريبوبليكا البيروفية إن النخبة المغربية تحلت بالفعالية والواقعية في اللعب وتمكنت من تجاوز عقبة الثمن بعد الاحتكام إلى ضربات الجزاء التي تألق فيها الحارس المغربي بونو باستماتة قوية.

ذات اليومية، أشارت إلى الرصاصة الأخيرة التي أطلقها أشرف حكيمي في شباك الحارس الاسباني وأطلق معها العنان للاحتفال بالانجاز غير المسبوق.

أما يومية إل ناسيونال الفنزويلية فاعتبرت أن المنتخب الإسباني اصطدم بجدار حارس عرين أسود الأطلس الذين صنعوا التاريخ من خلال العبور إلى دور الربع.

وفي الأوروغواي، أشادت يومية إل باييس بالخطة الدفاعية والاستماتة الكبيرة للمنتخب المغربي الذي تمكن من إقصاء إسبانيا، التي كانت مرشحة للذهاب بعيدا في نسخة قطر 2022.

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