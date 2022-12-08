“فوكس المتطرف” يستغل اقصاء اسبانيا لزرع تفرقة سياسية بسبتة المحتلة

2022-12-08 / 11:22
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هبة بريس - مكتب طنجة

استغل حزب “فوكس” الاسباني اليميني المتطرف ، خسارة المنتخب الاسباني أمام أسود الأطلس في دور الثمن النهائي بمونديال قطر 2022 ، لبث نزعة التفرقة بين الفرقاء السياسيين بسبتة المحتلة .

ولم يستصغ الحزب اليميني المتطرف خروج ساكنة سبتة المحتلة المنحدرين من أصول مغربية للاحتفال عقب انتصار المنتخب المغرب وتأهله لدور ربع النهائي ، معتبرا ان مسلمي الثغر المحتل يميلون الى المغرب رغم استفادتهم من الجنسية الاسبانية .

وهاجم حزب “فوكس” اليميني المتطرف حزب حركة الكرامة والمواطنة الذي تقوده فاطمة أحمد، الإسبانية من ذوي الأصول المغربية، واعتبرها بأنها من مدعمي المغرب داخل مدينة سبتة المحتلة ، ما دفع بهاته الاخيرة الى الرد عبر تغريدة لها بموقع “تويتر ” مؤكدة فيها على دعمها للاروخا ومتهمة الحزب اليميني المتطرف بالفاشية .

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