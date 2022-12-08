الجماهير المغربية تتحدى ظروف العمل و التغيبات لتمديد مقامها بقطر مع الأسود

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من تزامن المونديال القطري و نهاية السنة التي تشهد عادة ازدحاما في الأجندات المهنية و العملية، ما تزال الآلاف من الجماهير المغربية التي تنقلت من كل بقاع العالم متمسكة بالأمل في تحقيق إنجاز تاريخي لأسود الأطلس.

وقرر الآلاف من المشجعين المغاربة تمديد مقامهم بالدوحة القطرية لتشجيع الأسود بعد تأهلهم لدور ربع النهاية، متحدين في ذلك ظروف عملهم بالقطاعين العام و الخاص و كذا التغيبات التي ستقابلهم لحظة عودتهم لحضن الوطن.

و في الوقت الذي تحصل بعض المشجعين المغاربة على رخص إضافية للتغيب عن العمل أو عطل غير مدفوعة الأجر، قرر آخرون البقاء في قطر مع الأسود بالرغم من فشلهم في تبرير غيابهم و عدم تحصلهم على موافقة مدرائهم و مسؤوليهم المباشرين و بالأخص في القطاع الخاص.

هذا و ساهم قرار شركة الخطوط الملكية المغربية في تسهيل مأمورية الراغبين بالبقاء في قطر من خلال تمديد تواريخ عودتهم للمغرب في بقاء أغلب المشجعين بالدوحة في انتظار لقاء البرتغال يوم السبت القادم.

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