الجماهير المغربية تتحدى ظروف العمل و التغيبات لتمديد مقامها بقطر مع الأسود

2022-12-08 / 11:35
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من تزامن المونديال القطري و نهاية السنة التي تشهد عادة ازدحاما في الأجندات المهنية و العملية، ما تزال الآلاف من الجماهير المغربية التي تنقلت من كل بقاع العالم متمسكة بالأمل في تحقيق إنجاز تاريخي لأسود الأطلس.

وقرر الآلاف من المشجعين المغاربة تمديد مقامهم بالدوحة القطرية لتشجيع الأسود بعد تأهلهم لدور ربع النهاية، متحدين في ذلك ظروف عملهم بالقطاعين العام و الخاص و كذا التغيبات التي ستقابلهم لحظة عودتهم لحضن الوطن.

و في الوقت الذي تحصل بعض المشجعين المغاربة على رخص إضافية للتغيب عن العمل أو عطل غير مدفوعة الأجر، قرر آخرون البقاء في قطر مع الأسود بالرغم من فشلهم في تبرير غيابهم و عدم تحصلهم على موافقة مدرائهم و مسؤوليهم المباشرين و بالأخص في القطاع الخاص.

هذا و ساهم قرار شركة الخطوط الملكية المغربية في تسهيل مأمورية الراغبين بالبقاء في قطر من خلال تمديد تواريخ عودتهم للمغرب في بقاء أغلب المشجعين بالدوحة في انتظار لقاء البرتغال يوم السبت القادم.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مشكل التذاكر و السوق السوداء يعودان للواجهة قبل لقاء الأسود و البرتغال

مشكل التذاكر و السوق السوداء يعودان للواجهة قبل لقاء…

2022-12-08 / 13:21
Photo of رسميا.. إقالة مدرب المنتخب الإسباني بعد الخسارة أمام المغرب

رسميا.. إقالة مدرب المنتخب الإسباني بعد الخسارة أمام المغرب

2022-12-08 / 12:57
Photo of خاليلوزيتش: “إنه عار.. بدل أن أكون في قطر، أنا الآن تحت المطر”

خاليلوزيتش: “إنه عار.. بدل أن أكون في قطر، أنا…

2022-12-08 / 12:08
Photo of صحف أمريكا الجنوبية: المغرب يضرب بقوة في مونديال قطر

صحف أمريكا الجنوبية: المغرب يضرب بقوة في مونديال قطر

2022-12-08 / 12:02
Photo of كتيبة فوزي لقجع ومن معه تواصل كتابة التاريخ

كتيبة فوزي لقجع ومن معه تواصل كتابة التاريخ

2022-12-08 / 11:51
Photo of قبيل لقاء المغرب.. تصاعد الخلاف بين رونالدو ومدرب البرتغال

قبيل لقاء المغرب.. تصاعد الخلاف بين رونالدو ومدرب البرتغال

2022-12-08 / 11:04
Photo of صحيفة بريطانية: إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع سفيان أمرابط

صحيفة بريطانية: إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع سفيان أمرابط

2022-12-08 / 10:35
Photo of لاعب المنتخب الإسباني: “نشعر بالإحباط”

لاعب المنتخب الإسباني: “نشعر بالإحباط”

2022-12-08 / 10:13
Photo of الإعلام الإيطالي يخصص حيزا هاما للتأهل التاريخي للمنتخب المغربي

الإعلام الإيطالي يخصص حيزا هاما للتأهل التاريخي للمنتخب المغربي

2022-12-07 / 22:25
Photo of بينهم لاعب عربي.. تعرف إلى أسرع لاعبي مونديال قطر 2022

بينهم لاعب عربي.. تعرف إلى أسرع لاعبي مونديال قطر…

2022-12-07 / 20:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق