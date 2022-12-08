قبيل لقاء المغرب.. تصاعد الخلاف بين رونالدو ومدرب البرتغال

هبة بريس - وكالات

تصاعد الخلاف بين نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدرب المنتخب فيرناندو سانتوس، قبل اللقاء المنتظر للمنتخب في الدور ثمن النهائي مع المنتخب المغربي.

ورفض النجم كريستيانو رونالدو التدرب مع بقية اللاعبين الاحتياطيين في المنتخب البرتغالي، أمس الأربعاء.

وأكد موقع “أر.أم.سي” الفرنسي، أن “الدون” لم يكن من بين اللاعبين الذين شاركوا في تدريبات شملت العناصر التي لم تشارك في اللقاء الأخير ضد منتخب سويسرا، ومن بينهم رونالدو الذي شارك في الدقائق الأخيرة.

وكان رونالدو قد خسر مكانه الأساسي، حيث وضعه المدرب سانتوس ضمن البدلاء للمرة الأولى منذ سنوات طويلة في نهائيات بطولة كبرى مثل كأس العالم أو بطولة أوروبا.

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