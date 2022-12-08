مأساة ريان تتكرر في الهند.. سقوط طفل في بئر ومحاولات لإنقاذه
تسابق فرق الإنقاذ الهندية الزمن لانتشال طفل عمره 8 سنوات سقط في بئر ضيقة، بعمق 121 مترا في إحدى المناطق النائية، على غرار مأساة الطفل ريّان في المغرب.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطفل الهندي تانماي ساهو، سقط في البئر بينما كان يلعب في أحد حقول قريته الواقعة بولاية مدهيا برديش، وهو موجود على عمق 16 مترا (55 قدما).
وأفادت بأن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية هرعت من أجل إنقاذ الطفل، وتم إمداده بالأكسجين حتى يظل قادرا على التنفس.
وأكدت فرق الإنقاذ أن عملية إخراج الطفل تعثرت واستغرقت وقتا، نظرا لوجود كثيف للصخور في المنطقة.
وصرح والد الطفل تانماي ساهو، أن ابنه سقط في البئر يوم الثلاثاء حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما بدأت عملية الإنقاذ بعد نحو ساعة تقريبا.
ويشارك في العملية نحو 500 شخص بينهم مسؤولو إنقاذ وعناصر من الشرطة والجيش، وقالت السلطات إن الظروف الجوية تعرقل عملية الإنقاذ.
9 تعليقات
يجب انزال جسم معدني قرب الطفل الصغير واستعمال كاشف المعادن من اجل تشخيصه بسهولة وايضا اقتراح اخر انزال ضوء في البئر من اجل اضاءة الجب ومعرفة مكان الطفل..
يارب يخرج سالما غانما لأمه وابيه يارب اسمعهم اخبار سارة عنه..
استودعناه الله الذي لاتضيع ودائعه اللهم ربنا تلطف فيه وطمنه وارجعه لأهله صحيح معافى عاجل غير اجل..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب على كل الدول الاغلاق الفوري الابار ..
“فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن”..
اللهم رده الى امه بخير..
اللهم كما اخرجت يونس من بطن الحوت اخرج هذا الطفل من ظلمات البئر ووحشته يارب انك على كل شئ قدير..
اللهم باسمك الأعظم الله الذي إذا دعيت به أجبت أن تخرجه من البئر بسلام وترده إلى أمه ..
اللهم أخرجه معافى بدون اذى ..
يا رب احفظه من عندك اللهم رده لأهله وهو في أحسن حال ..