مأساة ريان تتكرر في الهند.. سقوط طفل في بئر ومحاولات لإنقاذه

2022-12-08 / 10:23
9
هبة بريس - وكالات

تسابق فرق الإنقاذ الهندية الزمن لانتشال طفل عمره 8 سنوات سقط في بئر ضيقة، بعمق 121 مترا في إحدى المناطق النائية، على غرار مأساة الطفل ريّان في المغرب.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطفل الهندي تانماي ساهو، سقط في البئر بينما كان يلعب في أحد حقول قريته الواقعة بولاية مدهيا برديش، وهو موجود على عمق 16 مترا (55 قدما).

وأفادت بأن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية هرعت من أجل إنقاذ الطفل، وتم إمداده بالأكسجين حتى يظل قادرا على التنفس.

وأكدت فرق الإنقاذ أن عملية إخراج الطفل تعثرت واستغرقت وقتا، نظرا لوجود كثيف للصخور في المنطقة.

وصرح والد الطفل تانماي ساهو، أن ابنه سقط في البئر يوم الثلاثاء حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما بدأت عملية الإنقاذ بعد نحو ساعة تقريبا.

ويشارك في العملية نحو 500 شخص بينهم مسؤولو إنقاذ وعناصر من الشرطة والجيش، وقالت السلطات إن الظروف الجوية تعرقل عملية الإنقاذ.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للمرة التاسعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

للمرة التاسعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

2022-12-08 / 12:44
Photo of نائبة كاستيليو تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لبيرو

نائبة كاستيليو تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لبيرو

2022-12-08 / 09:19
Photo of بعد عزل الرئيس البيروفي..الشرطة تعتقل بيدرو كاستيو

بعد عزل الرئيس البيروفي..الشرطة تعتقل بيدرو كاستيو

2022-12-07 / 22:47
Photo of فوربس: إيلون ماسك يخسر لوهلة لقب أغنى رجل في العالم

فوربس: إيلون ماسك يخسر لوهلة لقب أغنى رجل في…

2022-12-07 / 22:10
Photo of إسبانيا.. إصابة 155 شخصا إثر تصادم قطارين في ببرشلونة

إسبانيا.. إصابة 155 شخصا إثر تصادم قطارين في ببرشلونة

2022-12-07 / 15:32
Photo of بسبب الحكم غاساما.. إيتو يبرح يوتيوبر جزائري ضربا بقطر

بسبب الحكم غاساما.. إيتو يبرح يوتيوبر جزائري ضربا بقطر

2022-12-06 / 14:10
Photo of قطر تصدر تعليمات جديدة حول إجراءات الدخول لغير حاملي تذاكر المونديال

قطر تصدر تعليمات جديدة حول إجراءات الدخول لغير حاملي…

2022-12-06 / 10:09
Photo of طارق رمضان سيحاكم بتهمة الاغتصاب في جنيف

طارق رمضان سيحاكم بتهمة الاغتصاب في جنيف

2022-12-05 / 19:32
Photo of بلجيكا.. انطلاق محاكمة “تفجيرات بروكسل”

بلجيكا.. انطلاق محاكمة “تفجيرات بروكسل”

2022-12-05 / 12:40
Photo of في أول زيارة رسمية منذ المصالحة.. أمير قطر يستقبل الرئيس الإماراتي

في أول زيارة رسمية منذ المصالحة.. أمير قطر يستقبل…

2022-12-05 / 11:21

‫9 تعليقات

  1. يجب انزال جسم معدني قرب الطفل الصغير واستعمال كاشف المعادن من اجل تشخيصه بسهولة وايضا اقتراح اخر انزال ضوء في البئر من اجل اضاءة الجب ومعرفة مكان الطفل..

  3. استودعناه الله الذي لاتضيع ودائعه اللهم ربنا تلطف فيه وطمنه وارجعه لأهله صحيح معافى عاجل غير اجل..

  4. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب على كل الدول الاغلاق الفوري الابار ..

  6. اللهم كما اخرجت يونس من بطن الحوت اخرج هذا الطفل من ظلمات البئر ووحشته يارب انك على كل شئ قدير..

  7. اللهم باسمك الأعظم الله الذي إذا دعيت به أجبت أن تخرجه من البئر بسلام وترده إلى أمه ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق