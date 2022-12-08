لاعب المنتخب الإسباني: “نشعر بالإحباط”
هبة بريس
أبدى فيران توريس مهاجم المنتخب الإسباني استياءه مما وصفه بالعوامل الخارجية، والتي كلفت منتخب بلاده الخروج من دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم في قطر، في المباراة أمام المنتخب المغربي.
وقال توريس: لقد قدمنا كل ما لدينا طوال 120 دقيقة، لم نحقق نجاحا أمام المرمى وكان ذلك صعبا، لقد أغلقوا كل المنافذ أمامنا، ولعبوا بذلك الشكل ولم تكن لدينا فرص سانحة.
وأضاف: نشعر بالإحباط لأننا كنا متفوقين في المباراة لكننا لم نكن قادرين على ترجمة تلك الفرص التي سنحت لنا، وكانت هناك عوامل خارجية لم تساعدنا.
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تعليق واحد
العوامل الخارجية هي الاستعلاء والتكبر وعدم معرفة ان الاعب المغربي دمه فيه كرة القدم والدليل ترقيصكم من طرف بوفال واناحي كما غاب عنك يا توريس ان فرص التسجيل اغلبها كانت للمنتخب المغربي واسبانيا كان لها فرصيتين خطيرتين فقط ضربة خطأ المقوسة واللتي اخرجها بونو والفرصة الاخيرة اللتي ارتطمت بالعريضة في اخر دقيقة اما فرص المغرب وهم ثلالث فرص سانحة للتسجيل امام المرمى لم يحسن استغلالها اشديرة