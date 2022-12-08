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طقس الخميس.. زخات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

2022-12-08 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نزول أمطار وزخات رعدية بالسواحل الوسطى وسوس والأطلس، في حين سيستمر الطقس الغائم مع أمطار محليا رعدية بالسهول الشمالية والوسطى والريف ومناطق طنجة والأطلس الكبير والشمال الشرقي والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الجنوبية، وسيكون الطقس باردا بمرتفعات الأطلس مع “جريحة” محلية.

وستعرف قمم مرتفعات الأطلس الكبير بعض التساقطات الثلجية، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالسواحل الشمالية والوسطى وبمناطق طنجة والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وكاب الغير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.

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‫8 تعليقات

  3. الحمد لله اولى التساقطات المطرية التي تبشر بالخير والقادم سيكون افضل ان شاء الله تعالى..

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