الإعلام الإيطالي يخصص حيزا هاما للتأهل التاريخي للمنتخب المغربي

عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

تناولت أبرز الصحف الإيطالية المباراة التاريخية التي قدمها المنتخب المغربي أمام نظيره الإسباني بأداء المنتخب الوطني، بعد تأهله التاريخي لربع نهائي مونديال قطر 2022، منوهة بفريق “قوي وتنافسي”.

وهكذا، وصفت جريدة (لاغازيتا) الرياضية في أول تعليق ” المغاربة “يدفنون” التيكي-تاكا الإسبانية، و “الوحش” بونو يتصدى لجميع ضربات الترجيح، الإنجاز الذي حققه أسود الأطلس بقيادة مدربه الوطني بأنه “بداية حلم” للمغاربة الذين ينضمون إلى دور الربع النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم، بعد التأهل لدور الثمن سنة 1986، مضيفة أن أسود الأطلس “يأملون الآن في بلوغ مرحلة متقدمة”.

من جانبها، أشارت (لاستامبا) إلى أن المغرب هو أول بلد إفريقي ينضم إلى دور ربع النهائي في نسخة 2022، بعد خروج أسود التيرانغا من الثمن النهائي.

ووصفت (لا ناسيوني) مستوى المنتخب المغربي بـ “الرائع” خلال دور المجموعات بكأس العالم، مشيرة إلى أن اللاعبين قدموا أداء ممتازا.

واعتبرت أن سفيان امرابط، حكيم زياش، أشرف حكيمي ورومان سايس، كانوا حاسمين في تأهيل المغرب إلى دور الربع.

وأضافت الصحيفة أن المدرب وليد الركراكي، الذي تولى منصبه منذ 31 غشت، هو “صانع” النجاح المغربي خلال هذه الجولة الأولى، حيث شكل فريقا “تنافسيا ومتماسكا”.

بدورها، اعتبرت جريدة ( ال جورنو ) أن “مصير المغاربة كان بين أيديهم ولم يتركوه يفلت”، مضيفة أن “فرحة عارمة اجتاحت إيطاليا بعد أن بلغ إلى دور ربع نهائي في تاريخه”، وذلك بعد أن تجاوزه الماتادور الإسباني والانتصار علية بالركلات الترجيحية بحصة (3-0).وأضافت الصحيفة أنه إنجاز يبشر بالخير للمستقبل”.

وتحت عنوان تأمل في الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في قطر الأسود تبدع وتحقق فوزا تاريخيا على الماتادور الإسباني ”، كتب موقع “ ميديتيران نيوز ” أن المغرب أظهر في هذه المباراة التي انتهت بفوزه بثلاثة أهداف دون رد بفضل ضربات الترجيح جرأة جنونية أكبر أمام أحد المرشحين لضفر باللقب العالمي ، كما لعب بصلابة دفاعية وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلا تشجيعا حماسيا في استاد التعليمية وسط حضور جماهيري غفير .

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