بسبب الاعتداء على مشجعين مغاربة.. اعتقال متطرفين يمنيين في إيطاليا

هبة بريس

أعلنت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، أنها اعتقلت 13 ناشطا من اليمين المتطرف في فيرونا، بتهمة الاعتداء على مشجعي كرة قدم مغاربة كانوا يحتفلون بالتأهل التاريخي لمنتخب بلادهم لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم.

وأضافت الشرطة في بيان، أن المشجعين كانوا يحتفلون في وسط المدينة الواقعة بشمال إيطاليا، مساء الثلاثاء، بعد فوز المغرب على إسبانيا عندما هاجمهم مجموعة من الرجال يرتدون ملابس سوداء ووجوههم مغطاة.

وتابعت أن من اعتقلوا “عرفهم المحققون بأنهم أعضاء في جماعات يمينية متطرفة في المدينة”.

وشهد تقدم المغرب في نهائيات كأس العالم احتفالات صاخبة من قبل أنصاره في المدن التي تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين المغاربة في جميع أنحاء العالم، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.

وأثار فوز المغرب على بلجيكا في دور المجموعات أعمال شغب في بروكسل، وأظهرت لقطات مصورة مساء الثلاثاء مشجعين يشعلون ألعابا نارية ويلقون بقطع أثاث وأشياء أخرى في وسط ميلانو.

ونشر نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، على تويتر صورا لأحداث ميلانو، قائلا إنه يأمل في التعرف على المسؤولين عن هذه الأفعال وإجبارهم على دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

ولم يعلق سالفيني على الأحداث التي وقعت في فيرونا.

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