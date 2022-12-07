Italian Carabibieni patrol the shopping centre where a man armed with a knife stabbed five people inside the shopping center in Assago, south of Milan, on October 27, 2022. - A 46-year-old Italian, apparently suffering with psychological problems, was arrested immediately after one person was killed and four others injured, including on-loan Arsenal footballer Pablo Mari, in an attack at a shopping centre near Milan. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

بسبب الاعتداء على مشجعين مغاربة.. اعتقال متطرفين يمنيين في إيطاليا

2022-12-07 / 21:28
0
هبة بريس

أعلنت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، أنها اعتقلت 13 ناشطا من اليمين المتطرف في فيرونا، بتهمة الاعتداء على مشجعي كرة قدم مغاربة كانوا يحتفلون بالتأهل التاريخي لمنتخب بلادهم لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم.

وأضافت الشرطة في بيان، أن المشجعين كانوا يحتفلون في وسط المدينة الواقعة بشمال إيطاليا، مساء الثلاثاء، بعد فوز المغرب على إسبانيا عندما هاجمهم مجموعة من الرجال يرتدون ملابس سوداء ووجوههم مغطاة.

وتابعت أن من اعتقلوا “عرفهم المحققون بأنهم أعضاء في جماعات يمينية متطرفة في المدينة”.

وشهد تقدم المغرب في نهائيات كأس العالم احتفالات صاخبة من قبل أنصاره في المدن التي تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين المغاربة في جميع أنحاء العالم، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.

وأثار فوز المغرب على بلجيكا في دور المجموعات أعمال شغب في بروكسل، وأظهرت لقطات مصورة مساء الثلاثاء مشجعين يشعلون ألعابا نارية ويلقون بقطع أثاث وأشياء أخرى في وسط ميلانو.

ونشر نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، على تويتر صورا لأحداث ميلانو، قائلا إنه يأمل في التعرف على المسؤولين عن هذه الأفعال وإجبارهم على دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

ولم يعلق سالفيني على الأحداث التي وقعت في فيرونا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مورسيا: “الإنتحار” في أوساط المغاربة يثير القلق ويستنفر الجسم القنصلي

مورسيا: “الإنتحار” في أوساط المغاربة يثير القلق ويستنفر الجسم…

2022-12-07 / 20:22
Photo of مرة أخرى.. فرار مغاربة من طائرة هبطت اضطراريا بمطار برشلونة

مرة أخرى.. فرار مغاربة من طائرة هبطت اضطراريا بمطار…

2022-12-07 / 17:21
Photo of السفير المغربي بالدوحة “محمد ستري” يشيد بالجهود لتوفير التذاكر للجمهور المغربي

السفير المغربي بالدوحة “محمد ستري” يشيد بالجهود لتوفير التذاكر…

2022-12-07 / 16:02
Photo of الجالية المغربية بإيطاليا تحتفل بفوز أسود الأطلس

الجالية المغربية بإيطاليا تحتفل بفوز أسود الأطلس

2022-12-07 / 14:47
Photo of بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.. الشرطة البلجيكية تفرق تجمعات احتفالية للمغاربة

بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.. الشرطة البلجيكية تفرق تجمعات…

2022-12-07 / 09:42
Photo of مغاربة إسبانيا يحبسون الأنفاس والقنصليات تدعو إلى التحلي بالروح الرياضية

مغاربة إسبانيا يحبسون الأنفاس والقنصليات تدعو إلى التحلي بالروح…

2022-12-06 / 16:08
Photo of قنصلية “تاراغونا” تزامن الإحتفال بذكرى عيد الإستقلال ويوم مباراة المنتخب المغربي

قنصلية “تاراغونا” تزامن الإحتفال بذكرى عيد الإستقلال ويوم مباراة…

2022-11-28 / 17:45
Photo of حالات الانتحار لمغاربة في سجون إيطاليا تثير الجدل

حالات الانتحار لمغاربة في سجون إيطاليا تثير الجدل

2022-11-22 / 12:02
Photo of إسبانيا.. المغاربة في صدارة العمال الأجانب المسجلين لالضمان الاجتماعي

إسبانيا.. المغاربة في صدارة العمال الأجانب المسجلين لالضمان الاجتماعي

2022-11-21 / 14:28

كندا.. العلم المغربي يزين مبنيي برلمان أونتاريو وبلدية تورونتو

2022-11-18 / 20:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق