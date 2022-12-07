بينهم لاعب عربي.. تعرف إلى أسرع لاعبي مونديال قطر 2022

2022-12-07 / 20:43
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هبة بريس

نشر موقع “بولا فيب” الإسباني تقريرا استعرض فيه قائمة بأسرع اللاعبين في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال الموقع، في تقريره ، إن السرعة تعد عاملا مهما لتقييم قدرات اللاعبين خاصة في فعاليات دولية مثل كأس العالم.

وأورد الموقع أن النجاح في كرة القدم لم يعد يقتصر على الموهبة فقط، بل أصبحت القدرات البدنية نقطةً أساسية للتنافس على أعلى مستوى.

أسرع لاعبي مونديال قطر 2022:

كمال الدين سليمانا (غانا): 35.7 كيلومترا / ساعة

نيكو ويليامز (إسبانيا): 35.6 كيلومترا/ ساعة

ألفونسو ديفيز (كندا): 35.6 كيلومترا/ ساعة

ديفيد راوم (ألمانيا): 35.5 كيلومترا/ ساعة

دانيال جيمس (ويلز): 35.4 كيلومترا/ ساعة

أنتوني روبنسون (الولايات المتحدة): 35.4 كيلومترا/ ساعة

كيليان مبابي (فرنسا): 35.3 كيلومترا/ ساعة

أشرف حكيمي (المغرب): 35.3 كيلومترا/ ساعة

كيليان مبابي (فرنسا): 35.2 كيلومترا/ ساعة

إسماعيلا سار (السنغال): 35.2 كيلومترا/ ساعة

تاجون بوكانان (كندا): 35.2 كيلومترا/ ساعة

نيمانيا رادونيتش(صربيا): 35.2 كيلومترا/ ساعة

ألفونسو ديفيز (كندا): 35.1 كيلومترا/ ساعة

عثمان ديمبيلي (فرنسا): 35.0 كيلومترا/ ساعة

دانيال جيمس (ويلز): 35.0 كيلومترا/ ساعة

بريان مبيومو (الكاميرون): 35.0 كيلومترا/ ساعة

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