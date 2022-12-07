“الحركة الشعبية” يثمن الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر
ع محياوي – هبة بريس
على إثر الانتصار التاريخي، الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الإسباني يوم أمس الثلاثاء 6 دجنبر2022، وبلوغه دور ربع النهائي برسم بطولة كأس العالم نسخة قطر 2022، وحسب بلاغ تتوفر هبة بريس على نسخة منه ، يسعد الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، أن تتقدم بأحر التهاني وخالص التبريكات إلى الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولاعبي الفريق الوطني ، ولكافة مكونات المنتخب من أطر تقنية ، إدارية وطبية و كذا مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم، وإلى الشعب المغربي قاطبة، وإذ تتمنى الأمانة العامة حسب ذات البلاغ المزيد من التألق للفريق الوطني في المحطات المقبلة، فإن الحركة الشعبية تسجل ما يلي :
أولا: تثمن الإنجاز التاريخي والمستحق لكتيبة أسود الأطلس وتعتبر أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء نتيجة العمل الجماعي والروح الوطنية العالية التي تجسدت في قتالية اللاعبين داخل الميدان منذ انطلاق المونديال، والتي تؤسس لهوية كروية مغربية فريدة، سيتذكرها الأجيال عبر التاريخ.
ثانيا، وهي تتابع بفخر واعتزاز المسيرة المتألقة لأسود الأطلس خلال أطوار هذه المنافسات العالمية، فإنها تشيد بمستوى الرقي وروح الغيرة والإنتماء الذي أبان عنه الجمهور والشعب المغربي عبر ربوع العالم.
ثالثا: تشيد بالتلاحم الدائم والوثيق بين العرش العلوي المجيد و الشعب المغربي الأبي، والمتجسد، مرة أخرى، في مشاركة جلالة الملك محمد السادس وباقي أفراد الأسرة العلوية الشريفة، شعبه فرحة النصر بخروجه التلقائي إلى الشارع عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الإسباني، في أجواء امتزجت فيها هتافات فرحة لقاء جلالة الملك بشعارات الفوز، لتشكل بذلك ملحمة أخرى، أبهرت العالم.
رابعا: التنويه بقيم “تمغربيت” التي ما فتئ أعضاء الفريق الوطني يجسدونها بإخلاص في ترسيخ قدسية الأسرة المغربية كمدرسة أولى لتكوين الأجيال الصاعدة.
خامسا : تتمنى الحركة الشعبية، إسوة بكافة المغاربة داخل وخارج الوطن ، المزيد من الإنتصارات للفريق الوطني في المباريات المقبلة وأن يرفرف العلم المغربي ويعزف النشيد الوطني مرة أخرى في مختلف أنحاء العالم ، مؤمنين غاية الايمان بالرهان الكبير والطموح المستحق في الفوز بكأس
14 تعليقات
الخير قادم ان شاء الله ،يبقى ان نشد على الطاقة الايجابية والتفاول واليقين في الله والنية الصادقة
ان شاء الله مربوحة باذن الله تعالى 🤲
فخورين بأبطالنا، شكرا لهم
على الدرب سائرون و الى العلى ماضون، لن نقبل ان يرسم خطانا غيرنا، ابناءنا كنزنا و وطننا بيتنا و المجد هدفنا
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا للخير ويساهم في مساندة المنتخب الوطني المغربي وهو الرياضي المغربي الأول ونفتخر بملكنا الغالي ..
فوز مستحق بجدارة يستحقها المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره المنتخب الإسباني ونتمنى له التوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات الجبارة بقوة في مقابلته المقبلة مع البرتغال وستكون محطة الوصول إلى نهائيات كأس العالم بقطر يآرب.
هذا الانجاز الكبير والمجهود الجبارة والتضحيات المبذولة من طرف المنتخب سيعزز من قيمة وأهمية في بناء كرة القدم المغربية ..نتمنى التوفيق والنجاح والنصر بروح رياضية وقتالية والتحدي بالفوز بكأس العالم لكرة القدم المغربية يآرب يآرب.
الحمدلله منتخب الوطني المغربي واجه أصعب الفرق والآن بقدرة الله تعالى سننتصر على المنتخب البرتغالي باذن الله ونتمنى ذالك..
لقد أبهر المنتخب الوطني المغربي العالم بأكمله بهذا الإنجاز التاريخي الذي أول مرة تسجل في تاريخ الدولة العربية والافريقية والحمدلله على منتخبنا الوطني المغربي حفظه الله من كل سوء ومكروه يصيبه..
بفظل المدرب المغربي وليد الركراكي والخطط الطاكتيكية اسقط المنتخب الوطني المغربي نظيره الاسباني واعطى صورة رائعة جدا ومشرفة للمغرب..
جميع الدول العربية والافريقية باحتفالاتها ومشاركتي فرحتها مع الشعب المغربي بتأهله إلى ربع النهائي لكأس العالم بقطر فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار بهذه الدول المساندة لمنتخبنا الوطني المغربي.
نحن جد فخورين وسعداء بهذا الفوز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره المنتخب الإسباني ونتمنى له مسيرة حاشدة بالنصر والفوز بكاس العالم يآرب ..
أبطال رفعوا رؤوسنا ورفعوا راية المغرب وراية الاسلام بمجهوداتهم الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفهم فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار بهم..
الحمدلله الفرحة عمت جميع الدول العربية والغربية والافريقية بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني المغربي ولهذا نحن متفائلون بالانتصاره يوم السبت إنشاء آلله على المنتخب البرتغالي باذن الله.