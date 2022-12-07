“الحركة الشعبية” يثمن الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر

ع محياوي – هبة بريس

على إثر الانتصار التاريخي، الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الإسباني يوم أمس الثلاثاء 6 دجنبر2022، وبلوغه دور ربع النهائي برسم بطولة كأس العالم نسخة قطر 2022، وحسب بلاغ تتوفر هبة بريس على نسخة منه ، يسعد الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، أن تتقدم بأحر التهاني وخالص التبريكات إلى الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولاعبي الفريق الوطني ، ولكافة مكونات المنتخب من أطر تقنية ، إدارية وطبية و كذا مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم، وإلى الشعب المغربي قاطبة، وإذ تتمنى الأمانة العامة حسب ذات البلاغ المزيد من التألق للفريق الوطني في المحطات المقبلة، فإن الحركة الشعبية تسجل ما يلي :

أولا: تثمن الإنجاز التاريخي والمستحق لكتيبة أسود الأطلس وتعتبر أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء نتيجة العمل الجماعي والروح الوطنية العالية التي تجسدت في قتالية اللاعبين داخل الميدان منذ انطلاق المونديال، والتي تؤسس لهوية كروية مغربية فريدة، سيتذكرها الأجيال عبر التاريخ.

ثانيا، وهي تتابع بفخر واعتزاز المسيرة المتألقة لأسود الأطلس خلال أطوار هذه المنافسات العالمية، فإنها تشيد بمستوى الرقي وروح الغيرة والإنتماء الذي أبان عنه الجمهور والشعب المغربي عبر ربوع العالم.

ثالثا: تشيد بالتلاحم الدائم والوثيق بين العرش العلوي المجيد و الشعب المغربي الأبي، والمتجسد، مرة أخرى، في مشاركة جلالة الملك محمد السادس وباقي أفراد الأسرة العلوية الشريفة، شعبه فرحة النصر بخروجه التلقائي إلى الشارع عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الإسباني، في أجواء امتزجت فيها هتافات فرحة لقاء جلالة الملك بشعارات الفوز، لتشكل بذلك ملحمة أخرى، أبهرت العالم.

رابعا: التنويه بقيم “تمغربيت” التي ما فتئ أعضاء الفريق الوطني يجسدونها بإخلاص في ترسيخ قدسية الأسرة المغربية كمدرسة أولى لتكوين الأجيال الصاعدة.

خامسا : تتمنى الحركة الشعبية، إسوة بكافة المغاربة داخل وخارج الوطن ، المزيد من الإنتصارات للفريق الوطني في المباريات المقبلة وأن يرفرف العلم المغربي ويعزف النشيد الوطني مرة أخرى في مختلف أنحاء العالم ، مؤمنين غاية الايمان بالرهان الكبير والطموح المستحق في الفوز بكأس

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0