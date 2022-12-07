كأس العالم 2022.. بدء تفكيك ملعب 974 بعد انتهاء مهمته

هبة بريس _ متابعة

بدأ مسئولو ملعب 974 في تفكيك الاستاد بعد انتهاء مهمته في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بعد استضافة مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية التي انتهت بفوز البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتم بناء استاد 974 الذى يتسع لـ 40 ألف متفرج جزئيا من حاويات الشحن، ومن المقرر أن يتم تفكيكه بالكامل وشحنه إلى دولة أخرى عقب نهاية كأس العالم.

وتكلفت دولة قطر 500 مليون دولار من أجل شراء الحاويات لبناء ملعب إستاد “974”.

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