برج القاهرة يتزين بالعلم الوطني المغربي إحتفالا بإنتصار أسود الأطلس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أضيء برج القاهرة، ليلة أمس الثلاثاء ، بـ علم المملكة المغربية وذلك احتفالًا بإنتصار أسود الأطلس على منتخب إسبانيا والصعود لربع نهائي كأس العالم بقطر.

وشارك الشعب المصري الشقيق، إحتفالات الشعب المغربي، مند انطلاق منافسات كأس العالم المنظم بالشقيقة قطر لسنة 2022, كما أن كل القنوات التلفزية المصرية ومعاها الصحف الوطنية والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتوب .تويتر.تيك توك.الفايس بوك) قد ساندوا المنتخب المغربي في جل مبارياته، كما أن الجمهورية المصرية من رئاسة ووزراء وممثلي الحمهورية، قد عبروا عن فرحتهم بإنجازات المنتخب المغربي الممثل الوحيد للدول العربية الذي حقق انجاز تاريخي بالصعود إلى دور الربع بعد إقصاء منتخب إسبانيا عبر الضربات الترجيحية.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2