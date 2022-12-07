برج القاهرة يتزين بالعلم الوطني المغربي إحتفالا بإنتصار أسود الأطلس

2022-12-07 / 20:06
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أضيء برج القاهرة، ليلة أمس الثلاثاء ، بـ علم المملكة المغربية وذلك احتفالًا بإنتصار أسود الأطلس على منتخب إسبانيا والصعود لربع نهائي كأس العالم بقطر.

وشارك الشعب المصري الشقيق، إحتفالات الشعب المغربي، مند انطلاق منافسات كأس العالم المنظم بالشقيقة قطر لسنة 2022, كما أن كل القنوات التلفزية المصرية ومعاها الصحف الوطنية والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتوب .تويتر.تيك توك.الفايس بوك) قد ساندوا المنتخب المغربي في جل مبارياته، كما أن الجمهورية المصرية من رئاسة ووزراء وممثلي الحمهورية، قد عبروا عن فرحتهم بإنجازات المنتخب المغربي الممثل الوحيد للدول العربية الذي حقق انجاز تاريخي بالصعود إلى دور الربع بعد إقصاء منتخب إسبانيا عبر الضربات الترجيحية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “المعارضة التركية” تستغل احتفالات المغاربة للتحريض على الأجانب

“المعارضة التركية” تستغل احتفالات المغاربة للتحريض على الأجانب

2022-12-07 / 21:00
Photo of “الحركة الشعبية” يثمن الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر

“الحركة الشعبية” يثمن الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال…

2022-12-07 / 20:31
Photo of مونديال 2022.. الصحافة الوطنية تشيد بالتأهل التاريخي للمنتخب

مونديال 2022.. الصحافة الوطنية تشيد بالتأهل التاريخي للمنتخب

2022-12-07 / 20:00
Photo of تأهل المغرب يحظى باهتمام واسع من الصحافة البلجيكية

تأهل المغرب يحظى باهتمام واسع من الصحافة البلجيكية

2022-12-07 / 19:36
Photo of إقامة صلاة الاستسقاء في كافة المعابد اليهودية بالمملكة طلبا للغيث

إقامة صلاة الاستسقاء في كافة المعابد اليهودية بالمملكة طلبا…

2022-12-07 / 18:54
Photo of جرسيف: شركة للنسيج تهدي عمرة لعاملتين بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب

جرسيف: شركة للنسيج تهدي عمرة لعاملتين بمناسبة التأهل التاريخي…

2022-12-07 / 18:22
Photo of “افتعلت الولادة”.. ترحيل مغاربة بعد هروبهم من طائرة هبطت اضطراريا في برشلونة

“افتعلت الولادة”.. ترحيل مغاربة بعد هروبهم من طائرة هبطت…

2022-12-07 / 18:19
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 147 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 147 إصابة جديدة 

2022-12-07 / 17:07
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية من الخميس إلى السبت بهذه المناطق

نشرة إنذارية: أمطار قوية من الخميس إلى السبت بهذه…

2022-12-07 / 16:11
Photo of تمارة : إيداع مسؤولين سابقين بالهرهورة السجن والمشتكى بهم”: إنها زوجة غير شرعية”

تمارة : إيداع مسؤولين سابقين بالهرهورة السجن والمشتكى بهم”:…

2022-12-07 / 13:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق