الفنانة سميرة سعيدة تحتفل بتأهل المنتخب المغربي على طريقتها
شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد متابعيها فرحة تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
حرصت سميرة سعيد على مؤازرة المنتخب المغربي، خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب الإسباني الثلاثاء في مونديال قطر، والتي انتهت بفوز “أسود الأطلس” بركلات الترجيح بنتيجة 3 -0.
وشاركت سميرة سعيد، متابعيها على “إنستغرام”، مقطع فيديو، ظهرت من خلاله وهي تتواجد وابنها شادي من مدرجات ملعب المباراة، والسعادة ترتسم على ملامح وجههما، خاصة بعد انتهاء المباراة، وعلقت:” الحمد الله.. إنتصار رائع.. من أجمل المباريات اللي حضرتها في حياتي
وأضافت في تعليقها: “فرحة وفخر كبير للمغرب وللوطن العربي..فعلا إنجاز تاريخي”.
كما نشرت “الديفا” سميرة سعيد، فيديو لها، وهي تقدم رقصا استعراضيا على أغنية لها “لمغاربة” التي أصدرتها خصيصا بعد تأهل منتخب بلادها لكأس العالم.
وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.
11 تعليقات
جميع الفنانين والفنانات احتفلوا بالتاهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع النهائي لكأس العالم بقطر ونتمى الى النهائي وفوزه بالكأس إنشاء آلله.
كل الفنانين والفنانات من المغرب وخارج المغرب احتفلوا بالتاهل المنتخب الوطني المغربي إلى الربع النهائي ؛ الكل عمت عليه الفرحة بهذا الفوز للمنتخب الوطني المغربي ..
إنه تاريخ الكرة القدم المغربية الى دور الربع النهائي بتأهله ونتمنى ان يصل إلى النهائيات يآرب وحمله كأس العالم بقطر..
شكرآ للفنانة القديرة سميرة سعيد وابنها على مساندة المنتخب الوطني المغربي في مواجهته أمام نظيره الإسباني والتي تمت بالتاهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع النهائي لكأس العالم بقطر والحمدلله..
إنها مفخرة لكل المغاربة وكذا الدول الأوروبية والغربية والافريقية العربية وتاريخ سيبقى مسجلا للاجيال الصاعدة ..
جميع الدول العربية والافريقية تعيش فرحة بالتاهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع النهائي لكأس العالم بقطر..
أداء وانجاز كبير ومجهودات جبارة وطاكتيكية اعطت نتيجة إيجابية استراتيجية وفرحة وافتخار بهذا المنتخب الوطني المغربي نتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء للوصول إلى النهائيات يآرب يآرب يآرب يآرب.
اللهم دوم هذه الفرحة للمغاربة وكذالك للمنتخب الوطني المغربي لأنهم ادخلوا الفرحة وجعلتمونا نعيش سعادة ورفعتم راية المغرب في قطر حفظكم الله ورعاكم ..
إنها إنجازات تاريخية عاشها المغرب في الأمس بتأهله إلى ربع النهائي لكأس العالم بقطر ونتمى بتطوير الكرة القدم المغربية ..
شكرآ لكل من ساهم في نجاح منتخبنا من حكومة قطرية ومغربية الف تحية وتقدير واجلال وافتخار نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني المغربي بحمله الكأس باذن الله.
شكرآ للمدرب وليد الركراكي الذي يعتبر القائد لمنتخبنا الوطني المغربي الذي سهر على تكوين منتخب متكامل والتنيجة واضحة والحمدلله وهي تاهلنا إلى ربع النهائي لكأس العالم بقطر ونتمى وصوله إلى النهائيات يآرب وحمله كأس العالم بقطر..