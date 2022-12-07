حزب الله” للمنتخب : فزتم مرتين الأولى بالتأهل والثانية برفعكم علم فلسطين

2022-12-07 / 19:02
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هبة بريس

هنأ نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، المنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره الإسباني وتأهله لدور ربع النهائي في مونديال كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

ونشر نعيم قاسم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الأربعاء، هنأ فيها المنتخب المغربي بعد تأهله على حساب نظيره الإسباني لدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر “قطر 2022″.

وبارك الشيخ نعيم قاسم منتخب المغرب بعد فوزه بضربات الجزاء الترجيحية على نظيره منتخب إسبانيا، قائلا

لقد فزتم مرتين: الأولى بالتأهل، والثانية برفعكم علم فلسطين”.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني:

نحبكم أيها الأُسود وهنيئا لفلسطين بكم.

ويشار إلى أن المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022، متاهلا إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 – 0) في ركلات الترجيح.

وخاض الفريقان مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

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‫4 تعليقات

  4. تحية اجلال واكبار للحزب الذي لقن العدو الصهيوني دروسا لن تنساها!!!إلا أن حزب الله هم الغالبون.

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