إقامة صلاة الاستسقاء في كافة المعابد اليهودية بالمملكة طلبا للغيث

هبة بريس _ الرباط

أقامت الطائفة اليهودية المغربية، يوم السبت، صلاة الاستسقاء في كافة المعابد بالمملكة تضرعا للعلي القدير بأن ينعم بالغيث على البلاد.

وأفاد بلاغ لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب أن إقامة صلاة الاستسقاء تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، نصره الله.

وذكر المجلس في بلاغه أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، أقيمت صلاة الاستسقاء يوم السبت 3 دجنبر 2022 في جميع المعابد بالمملكة طلبا من العلي القدير بأن ينعم بالغيث على مجموع أنحاء المملكة.

يذكر أنه في يوم 29 نونبر، أقيمت صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جريا على سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كلما انحبس المطر.

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