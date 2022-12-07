Morocco players celebrate after they won on penalty shoot-out the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

صحيفة : المغرب شرف الأفارقة وجعلهم يشعرون بالفخر

2022-12-07 / 18:32
0
هبة بريس

كتبت صحيفة (فوروم دي أس) الكونغولية أن الأفارقة انتابهم الشعور بالفخر بتأهل المنتخب الوطني المغربي لربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بقطر.

وأضافت الصحيفة ان العديد من المدن الافريقية اجتاحتها أجواء الفرح ، مشيرة الى أن وجود ممثل لافريقيا ضمن المنتخبات الثمانية الكبار في العالم ، يشرف القارة.

وذكرت الصحيفة ان المغرب كان أول بلد افريقي يمثل القارة في مونديال المكسيك 1970 ، وأول منتخب بالقارة يتأهل الى ثمن نهائي كأس العالم في نسخة 1986 .

وأكدت الصحيفة ان المغرب الذي يعتبر قائده جلالة الملك محمد السادس ، “أحد القادة الأكثر التزاما، ان لم يكن أولهم ، على جبهة التعاون الافريقي- الافريقي” ،يكتب احدى اجمل صفحات التاريخ الكروي الافريقي.

وخلصت الصحيفة الى انه بتشجيعه للمنتخب المغربي، يكون الرأي العام الافريقي، قد تجاوب بشكل إيجابي مع التوجهات والتطلعات الافريقية لجلالة الملك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعلام أمريكي : “هل يكون المغرب حامل كأس العالم 2022؟

إعلام أمريكي : “هل يكون المغرب حامل كأس العالم…

2022-12-07 / 19:21
Photo of حزب الله” للمنتخب : فزتم مرتين الأولى بالتأهل والثانية برفعكم علم فلسطين

حزب الله” للمنتخب : فزتم مرتين الأولى بالتأهل والثانية…

2022-12-07 / 19:02
Photo of 148 هدفا.. تعرف إلى قائمة هدافي كأس العالم حتى الآن

148 هدفا.. تعرف إلى قائمة هدافي كأس العالم حتى…

2022-12-07 / 18:07
Photo of تقرير: حركة غلق الأفواه تسببت بأزمة كبيرة بين لاعبي المنتخب الألماني

تقرير: حركة غلق الأفواه تسببت بأزمة كبيرة بين لاعبي…

2022-12-07 / 17:32
Photo of الإعلام التركي: إنجاز أسود الأطلس يصدم لاعبي وصحف إسبانيا

الإعلام التركي: إنجاز أسود الأطلس يصدم لاعبي وصحف إسبانيا

2022-12-07 / 16:56
Photo of كم سيحصل المنتخب المغربي بعد تأهله لربع نهائي مونديال قطر؟

كم سيحصل المنتخب المغربي بعد تأهله لربع نهائي مونديال…

2022-12-07 / 16:43
Photo of صحف إيطالية: “المغرب لا يتوقف عن إدهاش عالم كرة القدم”

صحف إيطالية: “المغرب لا يتوقف عن إدهاش عالم كرة…

2022-12-07 / 16:21
Photo of هل يشارك رونالدو أساسيًا أمام المغرب؟ مدربه يكشف

هل يشارك رونالدو أساسيًا أمام المغرب؟ مدربه يكشف

2022-12-07 / 15:21
Photo of الصحافة الإسبانية: “المغرب فريق قوي صنع التاريخ”

الصحافة الإسبانية: “المغرب فريق قوي صنع التاريخ”

2022-12-07 / 15:00
Photo of نجم المنتخب البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله دوليا

نجم المنتخب البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله دوليا

2022-12-07 / 14:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق