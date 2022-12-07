صحيفة : المغرب شرف الأفارقة وجعلهم يشعرون بالفخر

هبة بريس

كتبت صحيفة (فوروم دي أس) الكونغولية أن الأفارقة انتابهم الشعور بالفخر بتأهل المنتخب الوطني المغربي لربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بقطر.

وأضافت الصحيفة ان العديد من المدن الافريقية اجتاحتها أجواء الفرح ، مشيرة الى أن وجود ممثل لافريقيا ضمن المنتخبات الثمانية الكبار في العالم ، يشرف القارة.

وذكرت الصحيفة ان المغرب كان أول بلد افريقي يمثل القارة في مونديال المكسيك 1970 ، وأول منتخب بالقارة يتأهل الى ثمن نهائي كأس العالم في نسخة 1986 .

وأكدت الصحيفة ان المغرب الذي يعتبر قائده جلالة الملك محمد السادس ، “أحد القادة الأكثر التزاما، ان لم يكن أولهم ، على جبهة التعاون الافريقي- الافريقي” ،يكتب احدى اجمل صفحات التاريخ الكروي الافريقي.

وخلصت الصحيفة الى انه بتشجيعه للمنتخب المغربي، يكون الرأي العام الافريقي، قد تجاوب بشكل إيجابي مع التوجهات والتطلعات الافريقية لجلالة الملك.

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