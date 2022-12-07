جرسيف: شركة للنسيج تهدي عمرة لعاملتين بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب

هبة بريس

نظمت زوال اليوم الأربعاء 07 دجنبر 2022 ، شركة برنيتكس للنسبج حفلا بهيجا بمناسبة فوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره الإسباني، يوم أمس الثلاثاء وتحقيق التأهل إلى دور الربع نهائي من كأس العالم قطر 2022.

و وأشاد خاليد البرنيشي مدير الشركة والمستشار البرلماني، بما حققه أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، ونجاحهم في إدخال الفرحة لقلوب المغاربة و العرب عموما.

،و تابع خالد البرنيشي :” لن نترك هذه الفرصة التاريخية تمر هكذا، و نحن سعداء بهذا الإنجاز التاريخي و معتزون بوطننا العظيم قررت أن أقدم مفاجأة سارة و هدية للعاملات وعي عبارة عن إهداء عمرتين لسيدتين تم اختيارهن وفق الآقدمية وما قدموه، في سبيل العمل والعطاء والوفاء داخل الشركة لسنوات”.

و شكلت هذه المفاجأة الطيبة أثرا عميقا لدى العاملات وفرحا كبيرا في قلوبهن.

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