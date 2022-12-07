Vueling Airlines planes sit parked in a line at the Seville, Spain airport on Saturday, March 21, 2020, idled due to the COVID-19 coronavirus outbreak. (AP Photo/Miguel Morenatti)

“افتعلت الولادة”.. ترحيل مغاربة بعد هروبهم من طائرة هبطت اضطراريا في برشلونة

2022-12-07 / 18:19
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هبة بريس

قالت الحكومة الإسبانية إن طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا في رحلة تجارية هبطت اضطراريا في مطار إل برات في برشلونة، الأربعاء، مؤكدة أن مجموعة من 28 شخصا كانوا على متنها حاولوا الفرار بالركض على مدرج المطار.

وألقت الشرطة القبض على 14 منهم، بينهم امرأة حامل قال مسؤولون إنها افتعلت الولادة في أثناء وجودها على متن الطائرة.

وأشارت الحكومة الإسبانية إلى أنه لم يتم العثور على 14 شخصا آخرين هربوا من الطائرة حتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الحكومة إنه تم فحص المرأة الحامل في المستشفى ووجد أنها ليست في حالة مخاض.

وكانت الطائرة تقل ما مجموعه 228 راكبا من الدار البيضاء إلى إسطنبول.

وفي أكتوبر من العام الماضي، هربت مجموعة من الركاب من طائرة على المدرج في جزيرة مايوركا الإسبانية بعد هبوط اضطراري بذريعة كاذبة، وتم اعتقال 12 منهم، بينما لاذ 12 آخرون بالفرار.

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