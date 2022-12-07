كورونا بالمغرب.. تسجيل 147 إصابة جديدة 

2022-12-07 / 17:07
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 147 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة، مقابل تعافي 131 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و861 ألف و448 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و573 شخصا، مقابل 24 مليون و916 ألف و259 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و873 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و269 ألف و717 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و252 ألف و343 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (55)، والدار البيضاء سطات (41)، وفاس مكناس (23) ومراكش آسفي (4) والعيون الساقية الحمراء (3) وطنجة تطوان الحسيمة (1) وسوس ماسة (14) وطنجة تطوان الحسيمة (1) وجهة الشرق (4) وبني ملال خنيفرة (2)، فيما سجلت حالة الوفاة في جهة الدار البيضاء سطات .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1087 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها ثماني حالات.

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