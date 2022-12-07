كم سيحصل المنتخب المغربي بعد تأهله لربع نهائي مونديال قطر؟

هبة بريس

ضمن منتخب المغرب الحصول على مكافأة مالية قدرها 17 مليون دولار بعد بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحصل منتخب المغرب على 9 ملايين دولار نتيجة المشاركة في دور المجموعات في كأس العالم 2022، قبل أن يرتفع المبلغ إلى أكثر من الضعف بعد تجاوز هذا الدور.

هذا وفاز أسود الأطلس على المنتخب الاسباني في مباراة قوية وتاريخية، مساء أمس الثلاثاء، ما مكنهم من العبور لربع نهائي المونديال لأول مرة في التاريخ.

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