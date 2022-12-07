نشرة إنذارية: أمطار قوية من الخميس إلى السبت بهذه المناطق

2022-12-07 / 16:11
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية (20 – 80 ملم) مرتقبة أيام الخميس والجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 30 ملم مرتقبة غدا الخميس من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا، بكل من الصويرة وآسفي.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب نزول أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية بكل من تارودانت (40 – 80 ملم)، وكل من إنزكان-أيت ملول والحوز وتزنيت واشتوكة-أيت باها وأكادير إداوتنان وسيدي إفني (30 – 50 ملم)، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة العاشرة صباحا إلى غاية يوم الجمعة على الساعة الخامسة صباحا، مع تسجيل هبات رياح قوية نسبيا تتراوح سرعتها ما بين 50 و 70 كلم في الساعة بسواحل المحيط الأطلسي شمال الصويرة والريف الغربي.

وأشارت المديرية العامة إلى أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من العرائش وشفشاون ووزان وطنجة- أصيلة وتطوان، والفحص- أنجرة وتاونات والقنيطرة وسيدي قاسم، وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة السادسة صباحا إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة صباحا.

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