إسبانيا.. إصابة 155 شخصا إثر تصادم قطارين في ببرشلونة

هبة بريس - وكالات

أُصيب 155 شخصا إثر تصادم قطارين، اليوم الأربعاء، في محطة “مونتكادا إي ريكساك مانريسا” بمدينة برشلونة شمال شرقي إسبانيا.

ونقلت صحيفة “إل باييس” المحلية عن الحماية المدنية قولها “أسفر تصادم قطارين في محطة مونتكادا إي ريكساك مانريسا (برشلونة) عن إصابة 155 راكبًا أغلبهم بجروح طفيفة”.

وأوضحت أن الحادث وقع عندما “اصطدم قطار ركاب متجه إلى برشلونة بآخر من الخلف حوالي الساعة 7:50 [بالتوقيت المحلي] أثناء مروره عبر محطة برشلونة وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0