هل يشارك رونالدو أساسيًا أمام المغرب؟ مدربه يكشف

هبة بريس - وكالات

أكد فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي أن دور القائد كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 ينبغي تحديده، وذلك بعد استبعاده من التشكيل الأساسي خلال الفوز الكاسح على سويسرا 6 – 1 يوم الثلاثاء بدور الستة عشر.

وقال سانتوس: هذا شيء ينبغي تحديده، أرتبط بعلاقة وثيقة معه، دائما كان الوضع كذلك، أعرفه منذ 19 عاما.

ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن سانتوس قوله: العلاقة بيننا في تطور، رونالدو وأنا لا نفسر أبدًا الجانب الإنساني للمدرب واللاعب (فيما يتعلق) بما يتعين علينا القيام به أثناء المباراة. سأعتبره دائما لاعبا مهما في الفريق من خلال دوري.

ولدى سؤاله بشكل مباشر عما إذا كان رونالدو سيشارك أمام المغرب في دور الثمانية لكأس العالم، قال سانتوس: رونالدو سيكون له دور بكل تأكيد، جميع اللاعبين على مقاعد البدلاء يمكن الاستعانة بهم، إذا لم يتواجدوا في التشكيل الأساسي، سيكون بإمكانهم المشاركة لاحقا.

وأشار: من المهم النظر إلى نموذج تاريخ هذا اللاعب، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم فيما يتعلق باللعب الاحترافي، وكونه القائد، كل ما علينا التفكير فيه هو الفريق بشكل جماعي.

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