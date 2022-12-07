الإيسيسكو تهنئ المغرب على بلوغ ربع نهائي “مونديال قطر”

2022-12-07 / 14:17
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هبة بريس

هنأت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الثلاثاء، المغرب إثر تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وجاء في بلاغ للمنظمة التي يوجد مقرها بالرباط، أن “(ايسيسكو) تهنئ المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، بمناسبة الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم ببلوغه، اليوم الثلاثاء، دور ربع النهائي برسم بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر”.

وأشادت (إيسيسكو) ب”الروح العالية والأداء البطولي لأسود الأطلس في جميع مبارياتهم بالبطولة”، معربة عن “خالص الدعوات أن يواصل المنتخب المغربي تألقه في المباريات القادمة حتى يحوز الكأس بإذن الله”.

كما ثمنت المنظمة في بلاغها “حسن تنظيم دولة قطر للنسخة الحالية من المونديال، بشهادة العالم، مع الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والإسلامية”.

وخلص البلاغ إلى أن (إيسيسكو) تؤكد أن الرياضة إحدى القوى الناعمة التي تساهم في ترسيخ قيم السلام والتعايش، وتدعو إلى استثمار ارتباط الشعوب بالرياضة، خصوصا كرة القدم، في إثراء الحوار بين الحضارات والثقافات والتعارف بين الجميع.

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تعليق واحد

  1. العالم مع المنتخب المغربي الا اعلام ستعاد مبارة الكامرون مع الجزائر.بل فيهم من خرج بان منتخبهم سيلعبالمبارة في قطر الحمة ديال صوفيا سافرت للبحث عن قاصاما.الحماق اين وصل بهم..اقول لهم زيدوا في كراهيتكم.وعداوتكم التي نستفيد منها في التقدم والازدهار وخير دليل منتخبنا لم شمل كل بيوت العرب.والافارقة……..

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