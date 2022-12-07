السفير المغربي بالدوحة “محمد ستري” يشيد بالجهود لتوفير التذاكر للجمهور المغربي

2022-12-07 / 16:02
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أشاد محمد ستري، سفير المملكة المغربية لدى دولة قطر ، بالمجهودات التي بدلها المنظمون لكأس العالم قطر 2022 ، في توفير تذاكر للجمهور المغربي والعربي لمتابعة مباراة أسود الأطلس ضد المنتخب الاسباني، والتي انتهت بفوز منتخب المغرب ومروره لأول مرة في تاريخ الكرة العربية إلى دور ربع النهائي .

وحول المشاركة المغربية في مونديال قطر، عبر السفير المغربي بالدوحة لوسائل إعلام عربية، عن سعادته عن تأهل اسود الاطلس الى ربع النهائي، مشيرا إلى المستوى المتميز لكرة القدم المغربية التي تمر حالياً بأحسن فتراتها، بالتوازي مع التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والملاعب والنتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية المغربية (رجال، نساء، كرة القدم داخل القاعة، منتخب المكفوفين) أو الأندية الوطنية على المستوى الإفريقي والعربي، متمنيا التوفيق للمنتخب المغربي والذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة في كأس العالم FIFA قطر 2022. مضيفا أن المنتخب المغربي، يضم لاعبين محترفين شاركوا في أقوى الدوريات الأوروبية، يمتلك حظوظا وافرة للوصول إلى مرحلة متقدمة خلال مونديال قطر ، داعياً الجمهور المغربي إلى مساندة وتشجيع “أسود الأطلس” بطريقته وشعاراته الخاصة والمتميزة التي تحفز اللاعبين وتضفي على الملاعب جمالية في احترام للتدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بدولة قطر؛ لكي تشكل هذه المباريات عرساً رياضياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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