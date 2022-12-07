تمارة : أيداع مسؤولين سابقين بجماعة الهرهورة سجن العراجات بتهم التزوير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة في حق إبن البرلماني السابق ورئيس جماعة الهرهورة السابق المرحوم محمد فوزي وكاتبته السابقة وكدا المسؤول عن المصادقة عن التوقيع الإيداع بسجن العرجات بعد متابعتهم من أجل جنح التزوير في محررات عرفية وتجارية واستعمالها طبقا للفصول 357 ، 358 و 359 من القانون الجنائي وكدا متابعة محمد ياسر بنعلال في حالة سراح بعد أدائه كفالة.

وقد قرر قاضي التحقيق إجراء خبرة خطية عهد بها إلى معهد العلوم والادلة الجنائية للأمن الوطني جاءت نتيجتها أن جميع التوقيعات المضمنة في عقود التفويت وسجلات المصادقة على التوقيع غير صادرة عن الهالك وأنها وضعت عن طريق التقليد المرئي.

المتهمين استغلوا وفاة الهالك من أجل الاستحواذ على أكبر الشركات التي كانت في ملكيته بعقود تفويت مزورة وتقييدها في سجلات السجل التجاري دون باقي الورثة.

وتقدم باقي الورثة بشكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة ولدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط الذي أحالها على الشرطة القضائية بتمارة التي فتحت بحثا في النازلة ومتابعتهم وفق القانون.

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