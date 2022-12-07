رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: “كل إفريقيا فخورة بالإنجاز التاريخي للأسود”

هبة بريس

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إن ” كل إفريقيا فخورة” بالإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس ببلوغهم ربع نهائي مونديال قطر 2022 على حساب منتخب إسبانيا، مهنئا الملك محمد السادس بهذا الفوز الكبير.

وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تغريدة على صفحته على تويتر، “كل إفريقيا فخورة بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس ببلوغهم ربع نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم”.

وأضاف السيد موسى فقي محمد ” أعبر عن إعجابي وتشجيعي للمنتخب الوطني المغربي الشجاع في الدور المقبل، وأهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بهذا الإنجاز”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6