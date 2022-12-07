رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: “كل إفريقيا فخورة بالإنجاز التاريخي للأسود”
هبة بريس
قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إن ” كل إفريقيا فخورة” بالإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس ببلوغهم ربع نهائي مونديال قطر 2022 على حساب منتخب إسبانيا، مهنئا الملك محمد السادس بهذا الفوز الكبير.
وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تغريدة على صفحته على تويتر، “كل إفريقيا فخورة بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس ببلوغهم ربع نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم”.
وأضاف السيد موسى فقي محمد ” أعبر عن إعجابي وتشجيعي للمنتخب الوطني المغربي الشجاع في الدور المقبل، وأهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بهذا الإنجاز”.
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10 تعليقات
شكرا لكل الدول العربية والافريقية التي دعمت ولا زالت تدعم المنتخب الوطني المغربي..
الاسود كتبوا تاريخ لم يكتب من قبل ..
تهانينا لكم اسود الاطلس حفظكم الله جميعا نتمنى لكم مسيرة موفقة..
الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي على هذا الانجاز التاريخي الكبير..
فوز مستحق وعن جذارة واستحقاق كل الدعم والمساندة للمنتخب الوطني المغربي..
تاريخ جديد للكرة المغربية ..
شكرا لكل العرب في كل مكان اللذين ساندونا في هذا المونديال و دائما المغرب ..🇲🇦🇲🇦
الفرحة الحقيقية ان المغرب وحد العرب وفرح الكل ..
شكرا لكل العرب اننا عائلة كبيرة متماسكة ..
المغرب مثل كل العرب والمسلمين وافريقيا..