ولي عهد دبي: “أسود الأطلس سجلوا إنجازا غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية”

2022-12-07 / 11:15
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علق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على فوز المغرب على إسبانيا، مساء الثلاثاء وبلوغه الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم “قطر 2022”.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع “تويتر”: “مبروك للمغرب هذا الفوز المستحق والأداء البطولي المتميز…”.

وأضاف ” أسود الأطلس سجلوا اليوم إنجازا غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية بالتأهل لدور الثمانية”.

وأطاح منتخب “أسود الأطلس” بـ”الماتادور” الإسباني من دور الـ 16 لمونديال قدر، بفوزه عليه بركلات الترجيح.

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‫9 تعليقات

  4. مسيرة موفقة يارب العالمين للمنتخب الوطني المغربي امام نظيره البرتغالي..

  6. المنتخب الوطني المغربي يمثل كل الدول العربية والإسلامية في كأس العالم قطر..

  9. تهانينا للمنتخب الوطني المغربي الذيد يمثل العرب ونتمنى له الفوز بكأس العالم..

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