ولي عهد دبي: “أسود الأطلس سجلوا إنجازا غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية”
علق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على فوز المغرب على إسبانيا، مساء الثلاثاء وبلوغه الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم “قطر 2022”.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع “تويتر”: “مبروك للمغرب هذا الفوز المستحق والأداء البطولي المتميز…”.
وأضاف ” أسود الأطلس سجلوا اليوم إنجازا غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية بالتأهل لدور الثمانية”.
وأطاح منتخب “أسود الأطلس” بـ”الماتادور” الإسباني من دور الـ 16 لمونديال قدر، بفوزه عليه بركلات الترجيح.
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9 تعليقات
شكرا لدعمكم ولي عهد أبوظبي..
انجاز غير مسبوق للمنتخب الوطني المغربي..
تشكراتنا لكل قادة الدول العربية ..
مسيرة موفقة يارب العالمين للمنتخب الوطني المغربي امام نظيره البرتغالي..
تحت شعار جيبوها يا اولاد. سير سير سير..
المنتخب الوطني المغربي يمثل كل الدول العربية والإسلامية في كأس العالم قطر..
ما شاء الله نتمنى لمنتخبنا الوطني أن يبلغ النهاية ..
مليون مبروك للمنتخب الوطني المغربي..
تهانينا للمنتخب الوطني المغربي الذيد يمثل العرب ونتمنى له الفوز بكأس العالم..