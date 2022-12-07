بنسعيد ل”أسود الأطلس”: “شكرا لكم لن تكفيكم حقكم يا أبطال”
هبة بريس - الرباط
هنأ وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أسود الأطلس بمناسبة التأهل لدور ربع نهائي كأس العالم بقطر.
وقال بنسعيد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “عزيمتكم .. صبركم .. تضحياتكم .. إصراركم على إسعاد شعب بأكمله رغم كل التحديات سيدَوِّنُها التاريخ بقلم ذهبي في كتابه الذي يُدرّس للأجيال.”
وأضاف “شكرا لكم لن تكفيكم حقكم يا أبطال .. مزال معكم ودايرين النية!.. ديما_مغرب “
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10 تعليقات
يابن سعيد ماقلته عن المنتخب اريد ان أراه في الحكومة.
نتيجة العمل والاحترافية والتنظيم الجيد والمستوى الراقي للمنتخب المغربي…
الابتسامة الجميلة للحارس المغربي بونو ماشاء الله تبارك الله..
لويس انريكي مدرب محترم ومحترف ونقول له حظ سعيد..
أفضل حارس في مونديال قطر ماشاء الله عليه هو ياسين بونو ..
الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي اسود ولا اروع..
شرفتم كل الدول العربية نفتخر بكم ..
تشكراتنا لعناصر المنتخب الوطني المغربي والسيد وليد الركراكي…
هنيئا لكم اسود الاطلس حفظكم الله جميعا نتمنى لكم مسيرة موفقة..
كل الاحترام والتقدير لكم يا اسود الاطلس..