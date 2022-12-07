بنسعيد ل”أسود الأطلس”: “شكرا لكم لن تكفيكم حقكم يا أبطال”

هبة بريس - الرباط

هنأ وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أسود الأطلس بمناسبة التأهل لدور ربع نهائي كأس العالم بقطر.

وقال بنسعيد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “عزيمتكم .. صبركم .. تضحياتكم .. إصراركم على إسعاد شعب بأكمله رغم كل التحديات سيدَوِّنُها التاريخ بقلم ذهبي في كتابه الذي يُدرّس للأجيال.”

وأضاف “شكرا لكم لن تكفيكم حقكم يا أبطال .. مزال معكم ودايرين النية!.. ديما_مغرب “

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