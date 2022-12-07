إسرائيل تهنئ المغرب بعد الصعود لربع نهائي كأس العالم

2022-12-07 / 10:40
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هبة بريس

بعث المسؤولون الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، ببرقيات تهنئة للمغرب بعد فوز منتخبها الوطني لكرة القدم على نظيره الإسباني وصعوده لدور ربع النهائي.

وهنأ بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي في تغريدات له باللغتين العربية والإنجليزية، المنتخب المغربي بعد فوزه على المنتخب الإسباني في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم، والذي شهد صعود المغرب إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في قطر.

وقال غانتس: مبروك لاصدقائنا المغاربة على فوزهم الكبير.

وهنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على “تويتر”، والتي تأتي تحت اسم “إسرائيل بالعربية”، المنتخب المغربي، قائلة:
مبروك للشعب المغربي الشقيق! صنعتم التاريخ اليوم.

وكتبت في تغريدة أخرى لها على الصفحة نفسها: ألف مبروك لأسود الأطلس الصعود لدور الثمانية في المونديال للمرة الأولى في تاريخها. تهنئة من إسرائيل وشعبها لهذه الأسود أصحاب الزئير البارز في المونديال.

ومن جانبه، بعث عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، برقية تهنئة مماثلة باللغة العربية، قال فيها: برافو يا أسود الأطلس. تستاهلوا!

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‫2 تعليقات

  2. وانتم كصحافة اصبحتم بوقا من ابواقهم لن تستطيعو بمقالاتك هده جعل قتلة الاطفال والنساء والشيوخ ومغتصبي الاراضي ان يممررو عبركم اسلوبا جديدا في تسكين ومهادنة الشعب لعنة الله عليكم بإقالة الاطفال

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