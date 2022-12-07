العثماني عن فوز “أسود الأطلس” :”‏مفاجأة مزلزلة وسابقة”

هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، المنتخب الوطني والمغاربة بمناسبة تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “الحمد لله وحده، وشكرا ل ⁧”أسود_الأطلس”‬⁩ على أدائهم المذهل وانتصارهم الكبير”.

‏وأضاف “مفاجأة مزلزلة وسابقة لفريق من الدول العربية”.

هذا ويشار ان أسود الأطلس فازوا على المنتخب الاسباني، بركلات الترجيح وضمنوا التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بقطر.

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