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سعد الدين العثماني

العثماني عن فوز “أسود الأطلس” :”‏مفاجأة مزلزلة وسابقة”

2022-12-07 / 10:24
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هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، المنتخب الوطني والمغاربة بمناسبة تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “الحمد لله وحده، وشكرا ل ⁧”أسود_الأطلس”‬⁩ على أدائهم المذهل وانتصارهم الكبير”.

‏وأضاف “مفاجأة مزلزلة وسابقة لفريق من الدول العربية”.

هذا ويشار ان أسود الأطلس فازوا على المنتخب الاسباني، بركلات الترجيح وضمنوا التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بقطر.

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تعليق واحد

  1. ياسعد العثماني هذه ليست مفاجأة كما تحذث في الحكومات. هذا نتيجة عمل ومثابرة واجتهاد ورح وطنية عالية ولا طمعا في المال كما يحذث الوزراء فكل اللاعبين خالصين لوطنهم وغير متملقين كما يحذث للوزراء او بعضهم. ولهم رئيس حكومتهم مغربي خالص وفي لوطنه والدم رايته تجري في حيده ليس كرؤساء حكو مات تتملق من أصل المناصب. فترى وزيرة في اعز موسم السياحة وهي عطلة في التايلاند. اي تشهر السياحة في دولة أخرى عوض بلدها.

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