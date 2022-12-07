بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.. الشرطة البلجيكية تفرق تجمعات احتفالية للمغاربة

2022-12-07 / 09:42
0
هبة بريس

خرج الآلاف من المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل، يوم الثلاثاء، للاحتفال بفوز البلاد على إسبانيا في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة البلجيكية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مراسلها، أنه “بعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة، خرجت مئات السيارات التي تحمل الأعلام المغربية إلى شوارع بروكسل.

وتجمع المشجعون الشباب في منطقة بوليفارد موريس ليمونييه، محاطين بالشرطة بمعدات خاصة.

واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد أن أضرم المشجعون النار في مقالب القمامة وبدؤوا في بناء حواجز مرتجلة.

وأفاد المصدر ذاته، بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد، مضيفا أنه “تم احتجاز معظم المشاركين النشطين في الاشتباكات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مغاربة إسبانيا يحبسون الأنفاس والقنصليات تدعو إلى التحلي بالروح الرياضية

مغاربة إسبانيا يحبسون الأنفاس والقنصليات تدعو إلى التحلي بالروح…

2022-12-06 / 16:08
Photo of قنصلية “تاراغونا” تزامن الإحتفال بذكرى عيد الإستقلال ويوم مباراة المنتخب المغربي

قنصلية “تاراغونا” تزامن الإحتفال بذكرى عيد الإستقلال ويوم مباراة…

2022-11-28 / 17:45
Photo of حالات الانتحار لمغاربة في سجون إيطاليا تثير الجدل

حالات الانتحار لمغاربة في سجون إيطاليا تثير الجدل

2022-11-22 / 12:02
Photo of إسبانيا.. المغاربة في صدارة العمال الأجانب المسجلين لالضمان الاجتماعي

إسبانيا.. المغاربة في صدارة العمال الأجانب المسجلين لالضمان الاجتماعي

2022-11-21 / 14:28

كندا.. العلم المغربي يزين مبنيي برلمان أونتاريو وبلدية تورونتو

2022-11-18 / 20:54
Photo of مغاربة إيطاليا يستحضرون لملاحم خالدة في سجل الكفاح الوطني

مغاربة إيطاليا يستحضرون لملاحم خالدة في سجل الكفاح الوطني

2022-11-18 / 17:38
Photo of إيطاليا: إطلاق مشروع “تنزيل سياسات الهجرة” على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة

إيطاليا: إطلاق مشروع “تنزيل سياسات الهجرة” على مستوى جهة…

2022-11-18 / 12:33
Photo of بلجيكا.. إيداع الإمام المغربي حسن إيكويسن في مركز مغلق قبل ترحيله

بلجيكا.. إيداع الإمام المغربي حسن إيكويسن في مركز مغلق…

2022-11-16 / 15:16
Photo of المسيرة الخضراء.. مغاربة فاريزي يجددون دعمهم الثابت لجميع القضايا العادلة للمملكة

المسيرة الخضراء.. مغاربة فاريزي يجددون دعمهم الثابت لجميع القضايا…

2022-11-14 / 09:24
Photo of انفجار إسطنبول.. سائحتين مغربيتين ضمن الجرحى

انفجار إسطنبول.. سائحتين مغربيتين ضمن الجرحى

2022-11-14 / 09:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق