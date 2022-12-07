بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.. الشرطة البلجيكية تفرق تجمعات احتفالية للمغاربة

هبة بريس

خرج الآلاف من المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل، يوم الثلاثاء، للاحتفال بفوز البلاد على إسبانيا في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة البلجيكية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مراسلها، أنه “بعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة، خرجت مئات السيارات التي تحمل الأعلام المغربية إلى شوارع بروكسل.

وتجمع المشجعون الشباب في منطقة بوليفارد موريس ليمونييه، محاطين بالشرطة بمعدات خاصة.

واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد أن أضرم المشجعون النار في مقالب القمامة وبدؤوا في بناء حواجز مرتجلة.

وأفاد المصدر ذاته، بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد، مضيفا أنه “تم احتجاز معظم المشاركين النشطين في الاشتباكات”.

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