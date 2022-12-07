طقس الاربعاء
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طقس الأربعاء.. سماء غائمة بمعظم ربوع المملكة

2022-12-07 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يكون الطقس غائما جزئيا فوق كل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى خاصة أثناء المساء.

وسيستمر الطقس البارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والريف مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية فوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى وبالسواحل الجنوبية. مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق السواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و 19 درجة بالقرب من السواحل وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و 13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف.

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